Știri Externe Britanicii au și ei un „Pasajul Unirii”: locul în care are loc, în medie, un accident la 11 zile. Localnicii spun că multe nici nu mai sunt înregistrate De Ena Stanciu, . Ultimul update Luni, 26 decembrie 2022, 12:22

Salvează articol

Un pasaj pe sub o cale ferată din estul Angliei este considerat locul care au loc cele mai multe accidente. Oficial, 33 într-un an, adică câte un accident la aproximativ 11 zile, relatează New York Times. În realitate, numărul este mai mare, spun localnicii, căci nu toate sunt raportate autorităților. Ce au în comun toate accidentele? Șoferii cu mașini înalte lovesc partea de sus, după ce fie ratează indicatorul în care este semnalată limita de înălțime, fie sunt trimiși acolo de GPS.