Au fost condamnați la închisoare

Faptele au fost săvârșite între 2016 și 2018. Primul bărbat a fost condamnat la 6 ani de închisoare, dintre care 3 cu suspendare, cu un termen de probă de 3 ani. Celălalt a primit o pedeapsă de 7 ani și 6 luni, din care 3 ani și 9 luni de suspendare, tot cu un termen de probă de 3 ani.

Ambii nu mai pot oferi consultanță în obținerea documentelor publice, primul pentru patru ani, iar al doilea pentru cinci ani.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, cei doi au pretins că pot influența funcționari publici de la Consulatul României din Odessa și de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din București. Ei cereau 15.000 de euro pentru fiecare adult și 7.000 de euro pentru fiecare copil, pentru a facilita redobândirea cetățeniei române.

Au obținut peste 170.000 de euro

„Banii erau destinați pentru a-i face să accepte depunerea dosarelor pentru redobândirea cetățeniei române de către cetățenii ruși, ca dosarele să fie lucrate în regim prioritar și nu în ordinea înregistrării lor, pentru aprobarea pozitivă a ordinului de acordare a cetățeniei române și depunerea fără rând a Jurământului de credință față de Statul Român la entitatea consulară. Pentru depunere fără rând a Jurământului fiind percepută o taxă suplimentară ce varia între 1.500 și 1.700 de euro”, se arată în comunicatul sursei citate.

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Unul dintre bărbați trebuia să găsească clienți și să ofere celuilalt documentele. Acesta din urma se ocupa de presupusa influență asupra funcționarilor. În total, cei doi au obținut peste 170.000 de euro în mod ilegal.

Instanța a dispus confiscarea sumelor obținute ilegal: 15.000 de euro de la primul inculpat și 50.000 de euro de la cel de-al doilea. În plus, bunurile acestora se află sub sechestru. Cei doi au fost dați în urmărire pentru a fi reținuți și încarcerați.

Procuratura Anticorupție a subliniat că sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE