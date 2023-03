Alberto Grandi, profesor de istorie alimentară la Universitatea din Parma, a făcut aceste remarci într-un interviu acordat Financial Times. De asemenea, el a afirmat că tiramisu și panettone sunt invenții relativ recente și că majoritatea italienilor nici măcar nu auziseră de pizza înainte de anii 50.

Grandi este cunoscut pentru declarațiile sale îndrăznețe despre mâncarea italiană, dar Coldiretti, cea mai mare asociație de agricultori din Italia, nu a primit prea bine afirmațiile sale, mai ales că guvernul tocmai a propus bucătăria sacră a țării drept candidat pentru lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO.

Coldiretti a declarat că interviul lui Grandi a reprezentat un atac la adresa mâncării emblematice italiene.

„Pe baza unor reconstituiri imaginative, sunt contestate cele mai înrădăcinate tradiții culinare naționale”, a declarat asociația.

„În esență, (susține că) americanii au inventat carbonara, iar panettone și tiramisu sunt produse comerciale recente. Mai presus de toate, (interviul) merge atât de departe încât emite ipoteze despre parmezan și despre cel produs în Wisconsin, în SUA, patria falselor brânzeturi «made in Italy»”, mai spune acesta.

„Grandi a atras, de asemenea, furia lui Matteo Salvini, vicepremierul italian și lider al Ligii de extremă dreapta, care a folosit de mult timp mâncarea ca simbol al identității naționale a Italiei.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Salvini a spus că „experții și ziarele sunt invidioase pe gusturile și frumusețea noastră”, înainte de a adăuga că „a cumpăra, a mânca și a bea italienește este bine pentru sănătate, muncă și mediu!”.

Afirmațiile lui Grandi au fost parțial extrase din literatura academică existentă, potrivit Financial Times. Referindu-se la carbonara, el îl citează pe Luca Cesari, istoric alimentar și autor al cărții „A Brief History of Pasta” (Scurtă istorie a pastelor), care a spus că pastele carbonara a fost un fel de mâncare american născut în Italia.

„Se crede că acest fel de mâncare a fost preparat pentru prima dată de un bucătar italian în 1944 pentru soldații americani din Riccione, folosind rații de șuncă și ouă. „Bucătăria italiană este într-adevăr mai mult americană decât italiană”, a declarat Grandi pentru Financial Times.

Brânza parmezan, din regiunea Emilia-Romagna, datează din secolul al XII-lea, iar Grandi crede că imigranții italieni, probabil din zona Parma, au început să o producă în Wisconsin la începutul secolului al XX-lea.

El a spus că parmezanul din Wisconsin este „o potrivire exactă în zilele noastre” cu rețeta originală, deoarece, spre deosebire de omologii lor din Parma, producătorii de brânză din statul american nu au evoluat niciodată rețeta.

În ceea ce privește pizza, Grandi a spus că, înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial, aceasta putea fi găsită doar în unele orașe din sudul Italiei și că primul restaurant care servea doar pizza s-a deschis la New York în 1911.

„Pentru tatăl meu, în anii 70, pizza era la fel de exotică precum este sushi pentru noi astăzi”, a spus el.

