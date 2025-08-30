Nouă piloți excepționali

Patrouille de France reprezintă Forţele Aeriene şi Spaţiale ale Franţei și evoluează cu 9 aeronave Alpha Jet care susțin un show spectaculos, un adevărat balet aerian în culorile Franţei.

Echipa Forţelor Aeriene Franceze a adus la Aeroportul Băneasa cei 9 piloţi excepţionali ai săi, fiecare având indicativul „Athos”, numele unuia dintre personajele cărţii „Cei trei muschetari” a scriitorului Alexandre Dumas.

Astfel, Athos 1 – Leader: conduce formaţia şi trasează linia zborului; Ahtos 2 & Athos 3 – Interior Wingmen: menţin simetria în inima formaţiei; Athos 4 – Slot: zboară în cea mai dificilă poziţie, chiar în centru; Athos 5 & Athos 6 – Solo: realizează manevre spectaculoase în oglindă; Athos 7 & Athos 8 – Outer Wingmen: stabilizează formaţiile largi; Athos 9 – Replacement/Announcer: pilot de rezervă şi vocea care explică demonstraţia.

„Am fost pilot de vânătoare timp de 15 ani înainte de a intra în Patrouille de France. A fost bine, îmi place Patrouille de France pentru că implică multă muncă în echipă, multe zboruri de precizie şi, de fapt, te perfecţionezi în fiecare zi, atât ca om, cât şi din punct de vedere tehnic”, spune cpt. Jayson Troy, extremă stânga Patrouille de France.

Programul ultimei zile de spectacol

BIAS 2025, cel mai mare spectacol aerian din România, se desfășoară între 29 și 31 august 2025 la București. Spectacolul aviatic are loc pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”.

Pasionații de aeronave, dar și cei care vor să admire spectacolul care se va vedea pe cer vor putea ajunge la Aeroportul Internațional București Băneasa cu autobuzul. Pentru facilitarea accesului, va fi disponibilă o linie de autobuz specială 737 între Piața Victoriei și aeroport, precum, iar transportul public a fost suplimentat pe linia 605.

Bucureștiul va găzdui un spectacol aerian impresionant timp de trei zile, conform BIAS. Peste 200 de aeronave civile și militare vor participa la demonstrații spectaculoase. Pentru prima dată în capitala României, formațiile de acrobație aeriană „Patrouille de France” din Franța și „Red Arrows” din Marea Britanie vor evolua pe cer.

Duminică, 31 august 2025:

08:00 — Acces public, show aerian și expoziție de aviație

09:15 — Show aerian: Survol aeronave ușoare și ultraușoare – The Pelicans, Flying Dragons

10:00 — Show aerian: Forțele Aeriene Române cu F-16, BO-105 Flying Bulls, Extra 330 SC — Șoimii României, C-27J Spartan + IAR-330 Puma, C-130 Hercules cu lansare parașutiști, avioane istorice Flying Bulls, IAK-52, Iacării Acrobați, Baltic Bees, White Wings, Șoimii României

12:30 — Show aerian: Eurofighter Typhoon (Germania), Jurgis Kayrys (Lituania), Mig-15 (Polonia), IAK-52 (Forțele Aeriene Române), C-27J Spartan, Blue Wings (lansare parașutiști), Daedalus Team T6 Texan II (Grecia)

14:00 — Show aerian: Iacării Acrobați, C-130 Hercules, IAR-330 Puma, Pilatus PC-9, Escadrila ZLIN 526F 15:00 — Show aerian: Patrouille de France 16:00 — Încheiere.

Cine participă la BIAS 2025

La ediția din 2025 a Bucharest International Air Show participă numeroși piloți și formații de renume internațional și național. Printre participanții de top se numără: Patrouille de France – faimoasa formație de acrobație aeriană a Forțelor Aeriene Franceze, care asigură demonstrații de înaltă precizie cu avioanele Alpha Jet, prezentă pentru prima oară la București.

Red Arrows – formația de acrobație a Forțelor Aeriene Regale ale Marii Britanii, cunoscută la nivel mondial pentru spectacolele sincronizate excepționale.

Flying Dragons din Polonia, Flying Bulls din Austria și Heliforce din Ungaria – toate echipe profesioniste de acrobație aeriană cu momente spectaculoase.

Forțele Aeriene Române – cu aeronave de luptă și elicoptere precum IAR-99 Șoim, IAR-330 Puma și C-27J Spartan, plus demonstrații impresionante de parașutism și avioane militare.

Aeroclubul României – participă cu formațiile „Hawks of Romania”, „White Wings” și „Blue Wings”, care vor evolua în diverse demonstrații civile și acrobatice.

Pe cer vor face spectacol și alți peste 200 de piloți și peste 100 de aeronave civile și militare din România și din străinătate. La ediția din 2024, au participat peste 130 de piloți și parașutiști din a13 țări și au făcut un adevărat show la Băneasa.















