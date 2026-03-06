Furtul și „cursa” prin oraș

Totul a început în jurul orei locale 20:00, în parcarea complexului sportiv Ostra. Doi tineri au furat un Mercedes Viano argintiu, reușind să obțină cheile dubei printr-o metodă încă investigată de anchetatori. Furtul a fost observat de martori, care au alertat imediat autoritățile.

Un echipaj de patrulare a reperat vehiculul suspect și a încercat să îl tragă pe dreapta, însă hoții au accelerat, declanșând o urmărire în mare viteză prin oraș.

În încercarea disperată de a scăpa, fugarii au provocat un val de accidente în trafic. Mai întâi, au lovit un Audi A3, condus de un tânăr de 24 de ani, apoi au intrat în coliziune cu un VW Polo, la volanul căruia se afla un șofer de 25 de ani.

De asemenea, în timpul unei depășiri periculoase, mașina în care se aflau cei doi tineri a acroșat în lateral un Citroën Berlingo.

Cursa s-a oprit brusc pe strada Wachsbleichstrasse. Suspecții au pierdut controlul dubei și s-au izbit violent de patru autoturisme parcate. Impactul a fost atât de puternic, încât roata dreaptă-față a autoutilitarei Mercedes a fost smulsă cu totul.

Fără permis, dar sub influența alcoolului și a drogurilor

După coliziunea finală, tinerii au abandonat mașina și au încercat să fugă pe jos. Polițiștii i-au prins din urmă după un scurt sprint și i-au imobilizat.

Profilul infractorilor arată o desconsiderare totală a legii. Cei doi suspecți sunt doi cetățeni lituanieni, cu vârste de 18, respectiv 21 de ani.

Niciunul nu deținea permis de conducere și ambii emanau un miros puternic de alcool și canabis la momentul reținerii.

Patru polițiști au fost răniți

Succesul prinderii suspecților a trecut pe plan secund pentru forțele de ordine, odată cu aflarea veștii că o altă echipă a fost implicată într-un accident grav în timpul misiunii.

În timp ce se deplasau în viteză pe pavajul cubic din fața Spitalului Friedrichstrasse, șoferul uneia dintre mașinile de patrulare a pierdut controlul volanului, intrând în coliziune cu un alt vehicul al poliției.

Toți cei patru ofițeri implicați în accident – cu vârste de 23, 24, 32 și 40 de ani – au suferit răni care au necesitat transportul de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

