Irans Islamic Revolutionary Guards Corps released a video which claims to show its forces boarding vessels Iran accused of violating maritime regulations in the Strait of Hormuz.



The vessels, the Ibaminoudes and the MSC Francesa, which appears to be boarded by a small boat… pic.twitter.com/vCVm9btbMn — CGTN Europe (@CGTNEurope) April 23, 2026

MAE a transmis că Ambasada României din Iran urmărește situația și menține legătura cu autoritățile locale. „Ambasada României în Republica Islamică Iran are în atenție situația a patru cetățeni români, aflați la bordul navei MSC Francesca, care este în prezent sechestrată de către autoritățile iraniene”, a declarat oficial ministerul.

Autoritățile iraniene au informat că românii sunt în siguranță și nu au probleme de sănătate. „Reprezentanții Ambasadei României la Teheran continuă să monitorizeze situaţia şi sunt în contact cu autoritățile iraniene, cu omologii europeni, precum și cu partenerii din Muntenegru, fiind pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor”, a mai precizat MAE, în comunicatul de presă.

MSC Francesca este o navă de transport containere de mari dimensiuni, de 364 metri lungime, navigând sub pavilion Panama. Aceasta plecase din portul Dammam, Arabia Saudită, cu destinația Hambantota, Sri Lanka. Nava a fost abordată în Strâmtoarea Ormuz de forțele iraniene.

Imagini video cu momentul capturării navei MSC Francesca și a unei alte nave, Epaminondas, sub pavilion liberian, au fost difuzate de IRGC (Gărzile Revoluționare Iraniene). Ambele nave au fost escortate către coastele Iranului.

Cei patru români de la bordul navei nu ar face parte din echipajul principal, fiind subcontractați pentru lucrări de reparații.

Vinerea trecută, MAE a confirmat că autoritățile iraniene au refuzat inițial să confirme prezența românilor la bord, iar până în acel moment nu au fost primite solicitări de asistență consulară. Situația navei MSC Francesca este prima de acest fel de la escaladarea conflictului în regiune, începută la sfârșitul lunii februarie.

Donald Trump nu consideră capturarea celor două nave drept o încălcare a armistițiului dintre SUA și Iran, pentru că „nu erau nave americane, nu erau nave israeliene, erau două nave internaționale”.

