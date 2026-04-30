De obicei, de 1 Mai e „lege nescrisă” ca munca să fie celebrată cu o ieșire la iarbă verde. Este acel moment în inima primăverii când familia, prietenii și voia bună se întâlnesc și se aprind cărbunii, iar micii se perpelesc deasupra jăraticului. Anul acesta Ilinca Vandici își dorește să se bucure de tihna unei zile cu totul speciale, chiar dacă temperatura din termometre și vremea de afară nu este de partea ei.

Ilinca Vandici își dorește o plimbare în aer liber

„Anul acesta, de 1 mai, cu siguranță ne vom bucura de o plimbare în aer liber, de activități care să ne facă plăcere si care ne umple de energie, de bucurie, de frumos. În timpul liber prefer întotdeauna liniștea, armonia și pacea. Fiecare alege să sărbătorească așa cum dorește, iar anul acesta îmi doresc să mă bucur de liniște.

Îmi amintesc că în adolescență, de 1 mai, obișnuiam să ies cu familia și prietenii la grătar, la iarbă verde… Și erau momente foarte frumoase! Bucuria de a face grătar va rămâne pentru totdeauna în obiceiurile românilor, indiferent de anul în care ne aflăm, indiferent de schimbările care vin peste noi”, a mărturisit Ilinca Vandici în exclusivitate pentru Libertatea.

Este bine-cunoscut faptul că de mulți ani vedeta abordează un stil de viață sănătos, ceea ce se și vede în silueta ei de invidiat. Cu toate acestea admite că uneori face excepții când vine vorba despre mâncare.

„Un stil de viață sănătos înseamnă echilibru. Dacă în mod normal prefer bucătăria mediteraneană, de 1 mai, pentru că așa e tradiția, nu ai cum să nu te bucuri de un asemenea aliment (n.r. – mici)”, este de părere Ilinca Vandici.

Vedeta își iubește jobul de la Kanal D

Frumoasa prezentatoare de la Kanal D iubește ceea ce face. Lucrează de peste 20 de ani în televiziune, mediu în care și-a pus dintotdeauna priceperea și energia. Simte că muncește cu sens, iar asta se vede în fiecare apariție pe micul ecran.

„Am fost binecuvântată să ajung să lucrez într-o industrie extrem de frumoasă. Este o profesie care mă împlinește, nu e ușoară, dar atâta vreme cât fac cu tot sufletul ceea ce îmi place și simt că datorită lucrurilor pe care le fac pot să ajut, pot să aduc un plus în viața celor care mă urmăresc, sunt foarte mulțumită”, a mai declarat Ilinca Vandici în exclusivitate pentru Libertatea.

Vedeta a fost prinsă mereu în proiecte de mare amploare, fapt care a determinat-o să învețe cum să-și prioritizeze nevoile, astfel încât să-și găsească echilibrul între viața personală și cea profesională.

„Cred că lucrurile se pot așeza extrem de bine, de frumos și de ușor, dacă știi cum să le prioritizezi. Atâta vreme cât alegi, în funcție de etapele vieții, care sunt cele mai importante lucruri care necesită prezența ta, energia ta, implicarea ta, nu are cum să nu funcționeze”, a încheiat vedeta de la Kanal D.

