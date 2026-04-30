Cazul a fost semnalat public de Ovidiu Covaciu, care a criticat pe Facebook faptul că un medic cu experiență și clinică proprie promovează astfel de informații.

Ce a spus medicul

Ea a subliniat că pierderile de sarcină sau decesele infantile au cauze medicale, genetice sau mecanice (de exemplu, poziția de somn a bebelușului), și nu au nicio legătură cu perioada în care au fost concepuți.

Covaciu a relatat că i-a atras atenția medicului prin mesaje private, însă a primit un răspuns considerat „halucinant”, ginecologul susținând fără nicio bază științifică faptul că „peste 70% dintre copiii concepuți în post pățesc ceva”.

În urma acestor afirmații, Covaciu a depus plângeri la Colegiul Medicilor, la Societatea de Obstetrică și Ginecologie și la Spitalul Arcadia din Iași, unitate medicală cu care medicul colaborează.

Poziția Colegiului Medicilor din România (CMR)

Colegiul Medicilor din România, joi, a anunțat că a luat act de această sesizare și s-a delimitat categoric de orice afirmație care nu este fundamentată pe dovezi științifice și studii validate de comunitatea medicală internațională.

Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președintele CMR, a punctat importanța responsabilității profesionale.

„Libertatea de exprimare în spațiul public nu poate fi disociată de responsabilitatea profesională în domeniul sănătății. În medicină, fiecare mesaj transmis public de către un medic poate avea consecințe directe asupra deciziilor pacienților și asupra încrederii în sistemul de sănătate. De aceea, orice afirmație a unui medic, membru al CMR, trebuie să fie fundamentată pe dovezi științifice solide”, a transmis Cătălina Poiană.

Pentru a clarifica situația și a lua eventuale măsuri, Biroul executiv al CMR a redirecționat sesizarea către Colegiul Medicilor Iași, filiala teritorială la care este înregistrată doctorița Cristina Buznar, pentru demararea verificărilor.

