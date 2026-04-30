Sunt cazați în cabine, au provizii de apă și hrană

Aceștia sunt cazați în cabine, beneficiază de provizii de apă și hrană și au permisiunea de a-și contacta familiile zilnic, timp de 30 de minute.

„Sunt patru lucrători români. Nu fac parte din echipajul navei, cei care contribuie la siguranţa navigaţiei, ci sunt dintr-o echipă de reparaţii. Situaţia lor este destul de incertă. Sunt la bord, sunt ţinuţi în cabine. Le dau să vorbească cu familiile în fiecare zi câte 30 de minute. Le-au confiscat telefoanele. Au mâncare, au apă. Nu se ştie de ce au fost capturaţi”, a afirmat Mihălcioiu.

Irans Islamic Revolutionary Guards Corps released a video which claims to show its forces boarding vessels Iran accused of violating maritime regulations in the Strait of Hormuz.



The vessels, the Ibaminoudes and the MSC Francesa, which appears to be boarded by a small boat… — CGTN Europe (@CGTNEurope) April 23, 2026

Nava sechestrată transportă containere ale unui operator european, a confirmat liderul SLN. Acesta a cerut oficial Autorității Navale Române o listă cu numărul navigatorilor români prezenți în zona Strâmtorii Ormuz, în vederea asigurării protecției acestora.

Nu se știe câți navigatori români se află în zonă

Deși a solicitat o evidență clară a navigatorilor români expuși în zonă, liderul SLN s-a lovit de un vid informațional la nivelul Autorității Navale Române. Instituția a recunoscut că nu are nicio situație centralizată, motivând că agențiile de recrutare nu au transmis date în acest sens.

El îi sfătuieşte pe marinarii români să transmită MAE în ce zonă se află şi pe ce navă sunt.

Adrian Mihălcioiu le recomandă navigatorilor români să își raporteze prezența în zonă către Ministerul Afacerilor Externe prin intermediul familiilor.

Liderul SLN subliniază că precizarea navei și a coordonatelor exacte este esențială pentru ca statul să dețină o evidență clară a cetățenilor expuși. Totodată, acesta îi sfătuiește pe marinarii aflați în Golful Persic să solicite repatrierea.

Patru români, captivi la bordul navei MSC Francesca

Patru români se află la bordul navei MSC Francesca, capturată de Gărzile Revoluționare Iraniene în Strâmtoarea Ormuz, a confirmat Ministerul Afacerilor Externe de la București. Incidentul s-a petrecut în urmă cu o săptămână, iar autoritățile iraniene au invocat „încălcări ale regulilor maritime” drept motiv pentru sechestrare.

MAE a transmis că Ambasada României din Iran urmărește situația și menține legătura cu autoritățile locale. „Ambasada României în Republica Islamică Iran are în atenție situația a patru cetățeni români, aflați la bordul navei MSC Francesca, care este în prezent sechestrată de către autoritățile iraniene”, a declarat oficial ministerul. Autoritățile iraniene au informat că românii sunt în siguranță și nu au probleme de sănătate.





