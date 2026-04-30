Postarea a creat indignare

Tribunalul a considerat discriminatoriu anunțul bucătarului, care a publicat pe rețeaua socială profilul angajaților săi ideali: fără comuniști, de preferat fără înclinații către revendicări sindicale și fără probleme legate de orientarea sexuală, relateaă Rai News.

Anunțul de angajare fusese publicat pe 4 iulie 2025 și viza o selecție pentru posturi de bucătar sau patiser.

Cappuccio, care căuta personal pentru bucătăria unui hotel important din Madonna di Campiglio unde lucra, a postat caracteristicile pe care trebuia să le aibă sau să nu le aibă cei care doreau să participe la selecție.

Aceste afirmații, preluate de presa locală, au fost ulterior confirmate de acesta într-un interviu la emisiunea La Zanzara și într-un articol din Il Giornale.

O atitudine discriminatorie împotriva căreia sindicatul CGIL din Trentino a depus plângere, fiind reprezentat de avocații Giovanni Guarini și Alberto Guariso.

„Este o sentință istorică”

Recursul a fost admis de Tribunalul din Trento; „este o sentință istorică, redactată de judecătoarea Giuseppina Passarelli”, a transmis sindicatul CGIL într-un comunicat oficial.

Pe lângă plata sumei de 6.000 de euro și a cheltuielilor de judecată, tribunalul a stabilit că sentința va trebui publicată într-un ziar de circulație națională, precum Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Stampa sau Il Fatto Quotidiano.

„Noi luptăm împotriva oricărei forme de discriminare”, spune Manuela Faggioni din cadrul CGIL Trentino, Italia.

„A fost inacceptabil. Angajații pot fi judecați pentru abilitățile lor profesionale, în niciun caz pentru apartenența lor politică ori sindicală și cu atât mai puțin pentru orientarea lor sexuală. În plus, este grav să gândești și să scrii că oricine se regăsește în ideologii politice de stânga, nu este aliniat gusturilor heterosexuale sau, mai rău, dorește să facă respectate drepturile angajaților, ar fi un trântor.”

Potrivit judecătoarei, cuvintele lui Cappuccio stabilesc o distincție între lucrători, bazată nu pe motive obiective, impersonale și tehnice, ci pe chestiuni care țin de sfera personală a individului.

Aceste declarații, a clarificat instanța, sunt de natură să descurajeze persoanele să își depună candidatura. Totodată, ele contravin principiilor egalității și solidarității consacrate de Constituția noastră, care „nu tolerează prejudecăți de niciun fel.

