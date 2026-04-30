Olga Barcari a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Gabi Tamaș, oferind detalii surprinzătoare într-un interviu acordat publicației VIVA!. Hairstylista a povestit atât despre experiența intensă din Survivor România, cât și despre legătura care s-a creat între ei dincolo de competiție.

O altă față a lui Gabi Tamaș

În condițiile dure din junglă, unde limitele fizice și emoționale sunt constant testate, Olga Barcari spune că l-a descoperit pe Gabi Tamaș într-o lumină diferită față de imaginea cunoscută publicului.

Departe de etichetele și percepțiile din exterior, fostul fotbalist s-a dovedit a fi o persoană loială, empatică și atentă la cei din jur, calități care au contribuit la apropierea dintre ei.

„Dincolo de Survivor, Gabi este o fire veselă, glumeață, sociabilă și energică. Toată lumea vrea să se împrietenească cu el! Are un suflet bun, este distractiv, adoră să facă lumea să se simtă bine. În schimb, la Survivor l-am găsit posomorât pentru că toate condițiile de acolo te pot duce într-o depresie și nu știi ce să faci ca să ieși din starea respectivă. L-am înțeles, totuși. De foarte puține ori am vorbit cu el, însă mi-a dat câteva sfaturi. Se împrietenise cu Patricia, stătea mai mult cu ea. Am apreciat că a avut grijă de mine atunci când era vorba despre hrană. A vrut să țină cont toți că sunt, cumva, prietena lui! Asta scoate Survivor din tine! Te face trist, ți-o ia mintea razna, nu ai ce să faci acolo. Nu ai acces la lumea din exterior. E foarte greu să fii vesel, nu ai putere!”, a spus Olga.

Olga Barcari îl vede câștigător pe Gabi Tamaș

Fosta concurentă de la Survivor România 2026 își dorește ca fostul fotbalist să câștige competiția de la Antena 1. Olga Barcari are numai cuvinte de laudă la adresa lui Gabi Tamaș.

„Categoric, îl văd pe Gabi Tamaș! În Asia Express erau câteva probe mai haioase, însă în junglă este foarte greu să supraviețuiești, să nu mănânci, să nu bei apă, să te lupți și să aduci mereu puncte. I-am și zis într-o zi că merită să ia premiul cel mare pentru că știe să facă strategii și este foarte puternic din punct de vedere mental! El se pricepe la orice. Clar, pentru mine, Gabi Tamaș este câștigătorul Survivor! Știu cât de mult și-a dat sufletul ca să fie printre cei mai buni.”

O relație construită dincolo de competiție

După încheierea experienței din Survivor România, relația dintre cei doi nu s-a limitat la amintirile din competiție. Olga Barcari a dezvoltat o conexiune apropiată și cu familia lui Gabi Tamaș. Aceasta a mărturisit că are o relație frumoasă atât cu soția fostului fotbalist, cât și cu fiica acestuia, semn că legătura lor este una sinceră și bazată pe respect.

„După Asia Express, mi-am făcut o mulțime de prieteni. Le-am cunoscut pe Selena și Ioana. Am fost la ei acasă, ne-am plimbat prin Brașov și am făcut cumpărăturile împreună. Înainte de a pleca la Survivor, am fost la ei acasă, unde am stat în jur de două zile. Am râs cu ele, am comandat mâncare, a fost superb!

Ioana are umor, ține la glume. O apreciez foarte mult. Are un caracter foarte puternic! Nu cred că Gabi ar fi putut să fie alături de o femeie cu un caracter slab. Se completează frumos amândoi, iar Selena este foarte matură, chiar dacă are 14 ani. Înțelege tot ce se întâmplă în jurul ei și poți să vorbești cu ea ca și cum ar avea vârsta ta. Uneori, am senzația că este mai matură ca noi! Este educată, deșteaptă și știe ce vrea de la viață. Îi dau sfaturi atunci când vine vorba de frumusețe. Familia lui Gabi îmi este foarte dragă! Sper ca prietenia noastră să dureze pentru totdeauna.”

Pentru Olga Barcari, participarea la Survivor nu a fost doar o provocare fizică, ci și o experiență care i-a permis să cunoască oamenii dincolo de aparențe. În astfel de condiții extreme, spune ea, adevărata natură a fiecăruia iese la iveală.

Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
