Economii de până la un miliard de lei

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a subliniat că inițiativa rezolvă o problemă fundamentală de echitate în sistemul public, iar economiile statului vor fi „substanțiale” de ordinul sutelor de milioane de lei.

„Din păcate, statul român nu excelează pentru faptul acesta că nu ține o evidență foarte clară. Este o problemă pe care o constat acum și când am sub lupă legea salarizării. Vă pot spune că discutăm de niște economii care sunt substanțiale. Nu vă pot da o cifră fixă, dar cu siguranță discutăm de sute de milioane de lei ca ordini de mărime, dacă nu cumva peste un miliard de lei”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Cum se aplică măsura pentru beneficiarii de pensii speciale și militare:

  • Cei care doresc să lucreze în continuare în administrația publică o pot face, însă pensia lor necontributivă va fi redusă cu 85% pe perioada angajării.
  • Cei care aleg să nu mai lucreze la stat își vor păstra pensia specială integrală.
  • Restricția vizează strict sectorul bugetar. Cumulul oricărei pensii cu salariul este în continuare permis fără limite în sectorul privat.

Stoparea „sportului național” al detașărilor și transferurilor

Pe lângă problema pensiilor, proiectul de lege aduce clarificări majore privind detașările și transferurile din administrație, fenomen pe care ministrul Muncii l-a numit un „sport național”.

Pentru a elimina cazurile controversate (precum angajați din primării detașați pe funcții de consuli sau persoane transferate din administrația locală în cea centrală fără a avea competențele necesare), noul act normativ impune reguli mult mai stricte pentru reorganizarea instituțiilor, limitarea și clarificarea condițiilor în care se pot face detașări și transferuri dar și mecanisme mai eficiente și transparente pentru ocuparea posturilor vacante.

„Trebuie să recunosc că şi cu experienţa de ministru mă uit pe statul de funcţii şi uneori văd foarte, foarte multe suspendări, foarte multe detaşări. Lucrurile acestea trebuiau clarificate şi sunt măsuri importante pe care doar acest guvern, sub conducerea prim ministrului Ilie Bolojan, a avut determinarea să le adopte şi să pune reflectorul pe aceste lucruri”, a conchis Dragoș Pîslaru.

