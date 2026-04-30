Muncă făcută ca la carte

Nu era vorba despre furturi sau acte de vandalism obișnuite, ci despre un soi de „mentenanță creativă” a viabilității urbane, operată clandestin de un cetățean care decisese să redeseneze, după bunul plac, geografia priorităților din oraș.

Timp de zile întregi, șoferii locali s-au trezit într-un mic haos urban fără nicio explicație aparentă: intersecții familiare care solicitau dintr-odată comportamente noi, indicatoare care dispăreau și altele care apăreau acolo unde nu ar fi trebuit să fie.

Munca misteriosului „urbanist nocturn” era meticuloasă. Înarmat cu o scară și cu un set complet de echipamente profesionale pentru demontarea și montarea panourilor publicitare și a indicatoarelor, bărbatul acționa cu precizia unui tehnician municipal, însă fără a avea nici calificarea și, cu atât mai puțin, autorizația necesară.

Confuzia generată era palpabilă: mai mulți cetățeni raportaseră situații la limita absurdului, cu semne inversate și priorități modificate peste noapte, care puneau în pericol grav siguranța circulației.

Surprins de carabinieri

Punctul culminant al acestei întâmplări neobișnuite a fost atins în timpul unei ture de noapte a carabinierilor din cadrul Secției Radiomobile a Companiei din Alcamo, care se aflau de ceva timp pe urmele individului misterios.

Militarii, patrulând străzile cu discreție, l-au surprins pe bărbat chiar în plină activitate, la intersecția dintre Viale Europa și Piazza Vittime dellattentato di Nassiriya.

Scena care li s-a înfățișat în fața ochilor era de-a dreptul suprarealistă: bărbatul, cocoțat pe scara sa, înlocuia un indicator de STOP cu unul de „cedați trecerea”, pe care îl demontase cu puțin timp înainte dintr-un alt punct al orașului.

Echipamentul pe care îl deținea și care a fost cofiscat a confirmat caracterul sistematic al activității sale: nu a fost un simplu act impulsiv, ci un adevărat „hobby”, practicat cu perseverență sub paravanul întunericului.

În ciuda gravității gestului, care a dat peste cap la propriu circulația locală, motivul care l-a împins la astfel de acțiuni este unul halucinant.

A fost reținut de procurori

Bărbatul era pur și simplu nemulțumit de semnalizarea existentă și decisese să „intervină” personal, acționând ca un regizor invizibil al traficului din Alcamo. Epilogul acestei aventuri nocturne extravagante s-a consumat odată cu denunțarea bărbatului la Parchetul de pe lângă Tribunalul din Trapani.

Acuzațiile care i se aduc sunt grave: îndepărtarea sau omiterea instalării semnalelor rutiere. Odată cu reținerea „regizorului”, orașul Alcamo a putut, în sfârșit, să înceapă restabilirea ordinii rutiere preexistente, punând capăt unei serii de nopți agitate în care un singur cetățean, cu scara în mână, a pretins să rescrie regulile codului rutier după un impuls pe cât de meticulos, pe atât de ilegal.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ministrul Mediului spune că 2.232 de proiecte de peste 10 miliarde de lei, finanțate prin PNRR, urmează să fie finalizate
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viva.ro
Unica.ro
Elle.ro
gsp
GSP.RO
GSP.RO
Parteneri
Libertateapentrufemei.ro
Avantaje.ro
Tvmania.ro
Alte știri

Știri România 19:00
Știri România 18:34
Parteneri
Adevarul.ro
Fanatik.ro
Financiarul.ro
Superliga.ro (P)
Parteneri
Elle.ro
Unica.ro
Viva.ro
Monden

Exclusiv
Stiri Mondene 17:24
Stiri Mondene 16:45
Parteneri
TVMania.ro
ObservatorNews.ro
Libertateapentrufemei.ro
Parteneri
GSP.ro
GSP.ro
Parteneri
Mediafax.ro
StirileKanalD.ro
Wowbiz.ro
Promo
Advertorial
Advertorial
Parteneri
Wowbiz.ro
Mediafax.ro
KanalD.ro
Politic

LiveText
Politică 18:52
Politică 18:39
Parteneri
ZiaruldeIasi.ro
Fanatik.ro
Spotmedia.ro
