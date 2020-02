De Cristian Otopeanu,

Alături de cei patru români, au mai fost prinși doi italieni şi un cetăţean marocan.

Dacă vor fi găsiți vinovați, toți riscă o amendă de 200 de euro sau o pedeapsă cu închisoarea de până la trei luni, potrivit Digi 24.

Pe de altă parte, italianul de 71 de ani infectat cu coronavirus care a călătorit în România este acum în stare stabilă, iar rezultatele testelor efectuate pe soția sa și pe copil au ieșit negative.

Bilanțul actualizat al victimelor coronavirusului în Italia arată că sunt 655 de cazuri de îmbolnăvire și 17 morți.

Italia este cea mai afectată țară europeană de răspândirea coronavirusului.