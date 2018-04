Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a discutat cu jurnaliștii Libertatea despre cele mai arzătoare probleme cu care se confruntă țara sa. Șeful Executivului de la Chișinău spune că România a fost singurul stat care s-a oferit să ajute necondiționat Republica Moldova. Pavel Filip vorbește în termeni duri despre Rusia, acuzând Moscova că nu-și retrage trupele din Transnistria, că îi hărțuiește pe oficialii de la Chișinău și că nu colaborează în ancheta privind ,,spălarea” celor 20 de miliarde de dolari provenite din Rusia. Oficialul a răspuns şi speculațiilor legate de lipsa de independență a sistemului judiciar. Interviul integral îl puteţi urmări în această seară, de la ora 21.00, pe www.libertatea.ro.

Libertatea: Există, cel puțin la nivel de percepție, impresia că nu aveți rezultate în ceea ce înseamnă lupta anticorupție. Sunteți satisfăcut de cum se poartă această luptă? Tendința este una pozitivă?

Pavel Filip: Știți cum se spune. Paharul este pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Este adevărat și ați spus o frază importantă: ce se întâmplă în justiție ține foarte mult de percepție. Este un domeniu bazat în linii mari pe percepție. I-am rugat pe colegii care se ocupă de măsurători și sondaje ca atunci când pun întrebarea despre cum vedeți că s-au schimbat lucrurile în justiție, să întrebe și oamenii dacă au de-a face cu justiția sau nu. Am fost plăcut surprins să văd că cei care au de-a face au spus că lucrurile s-au schimbat puțin spre bine. Cei care nu au avut nicio tangență au spus că lucrurile stau foarte rău. Asta ne spune că se judecă la nivel de percepție și ce aud din mass-media.

Sunt convins că ne mişcăm în direcţia corectă. Îmi aduc aminte că la începutul mandatului, în aprilie 2016, a fost făcut un sondaj unde se arăta că încrederea în justiţie este undeva la 7-8%. După un an de zile, încrederea în justiţie era la 24%. Era foarte joasă, dar a crescut de trei ori. Este foarte important să punem în aplicare toate reformele pe care ni le-am propus. Ce poate să facă guvernul în acest sens? Să elaboreze proiectele de legi, proiectele pentru cadrul legal şi să le promoveze în Parlament. În linii mari, noi am făcut acest lucru. Am mers pe calea României. Am aprobat o lege cu privire la procuratură şi sunt procuraturi specializate, cea anticorupţie şi cea crimă organizată şi cazuri speciale. A fost făcută şi reforma judecătorească, prin aprobarea curții judecătoreşti. Este pusă în aplicare. Cine cunoaşte bine acest domeniu înţelege că lucrurile nu se pot schimba foarte repede. Există judecători şi procurori care au lucrat în sistemul vechi. Nu ţine doar de aplicarea unor legi, ţine de punerea în aplicare în mod corect a acestor legi şi de conştiinţa celor care lucrează în acest domeniu.

Sunt procurorii şi judecătorii suficient de independenţi în Republica Moldova?

Dacă o să vedeţi legile care sunt aprobate în Republica Moldova, atunci o să înţelegeţi că acest cadrul legal le oferă o independenţă absolut suficientă. Eu cred că declaraţiile despre o independenţă insuficientă sau de o influenţare a judecătorilor şi procurorilor sunt puţin exagerate. Eu pot să vă aduc multiple exemple în care eu m-am arătat absolut nesatisfăcut de activitatea procurorilor şi judecătorilor şi, aşa cum trebuie, chiar dacă mi-aş fi dorit să-i pot influenţa în unele cazuri, acest lucru nu se poate întâmpla. O să vă dau un exemplu. Atunci când am aprobat o reformă importantă şi destul de complicată, vorbesc despre reforma sistemului de pensii, după care judecătorii au dat dovadă de solidaritate, au mers la Curtea Constituţională şi au anulat prevederile acestei legi ce ţin de pensiile judecătorilor. A fost un gest incorect, din punctul meu de vedere, şi dacă aş fi putut influenţa lucrurile, cu siguranţă că opream această iniţiativă a lor.

