Agentul de pază fusese imobilizat, dezarmat și trântit la pământ de o bandă de tâlhari profesioniști, considerați foarte periculoși. Înarmați, aceștia au reușit să îi smulgă două pungi cu bani paznicului și s-au ales cu nu mai puțin de 174.000 de euro în numerar.

Paznicul concediat are de primit 18 salarii

După jaf, compania de pază din Piacenza a decis să-l concedieze pe angajat, deschizând împotriva lui o procedură disciplinară pentru că ar fi încălcat așa-numita procedură denumită „riscul de pe trotuar”.

Aceasta se referă la vulnerabilitatea ridicată în timpul deplasării pe jos între vehiculul blindat și clădirea în care se află ghișeul și prevede, de regulă, zone speciale de oprire și proceduri de securitate, precum prezența a doi agenți.

În această etapă, trebuie transportat câte un singur colet odată, fiecare conținând cel mult 100.000 de euro.

Pe lângă prejudiciul suferit, bărbatul care era paznic la poștă s-a trezit și șomer, după ce a fost victima unui jaf foarte violent și periculos.

În urmă cu câteva zile, tribunalul din Piacenza, după analizarea întregii situații, a stabilit că, în cazul paznicului, concedierea a fost abuzivă, deoarece a fost „disproporționată” și a obligat compania de pază să îi plătească o despăgubire echivalentă cu 18 salarii lunare, aproximativ 25.000 de euro.

Judecătorul nu a dispus însă reintegrarea în funcție, considerând încheiat raportul de muncă: „Deoarece fapta materială a fost constatată, iar conduita sancționată disproporționat prin concediere”.

Cum au dat hoții jaful la poștă

Faptele care au stat la baza litigiului dintre agentul de securitate și compania sa datează din 30 iunie 2023, când bărbatul cobora din mașina blindată cu două plicuri cu bani pentru a le duce la un oficiu poștal din Voghera, unde lucra temporar pentru compania din Piacenza.

Alături de el se afla și un coleg care conducea duba blindată și care, conform procedurii, nu a coborât din vehicul.

Agentul de securitate a coborât din mașină cu cele două pungi cu bani și a intrat în oficiul poștal. Însă acolo îl așteptau doi bărbați înarmați, care s-au năpustit asupra lui, l-au dezarmat luându-i pistolul, apoi l-au imobilizat cu bandă adezivă și au fugit cu banii.

Aceștia au reușit să dispară cu ajutorul unui complice care îi aștepta într-o mașină parcată în fața poștei.

Instanța: Paznicul nu a fost concediat cu un motiv întemeiat

La scurt timp după jaf, familia agentului de securitate și-a exprimat îngrijorarea atât din cauza șocului suferit de acesta, cât și în legătură cu eventuale represalii din partea companiei de pază. Temerea s-a confirmat, iar bărbatul și-a pierdut locul de muncă.

Acum însă, tribunalul i-a dat dreptate cel puțin parțial, după cum se arată în hotărârea semnată de judecătoarea Camilla Milani, de la Tribunalul civil din Piacenza.

„În concluzie, deși trebuie recunoscută existența unei încălcări semnificative a obligațiilor, în cazul concret nu sunt îndeplinite condițiile pentru concediere pe un motiv întemeiat, lipsind acea intensitate și gravitate care singure pot justifica excluderea imediată din serviciu sau concedierea disciplinară ca ultimă soluție”, se arată în sentință.

