În pandemie, pelerinii Sfintei Parascheva se roagă doar cu buletinul și speră la vremuri mai bune. “N-am văzut niciodată așa ceva!”

În spatele Mitropoliei Moldovei și Bucovinei este o față a Iașiului pe care n-ai crede-o aproape de centru: case mici, unele bătrânești, altele abandonate, iar între ele, ici-colo, vile “rătăcite” dintr-un alt secol. Printre construcțiile joase șerpuiesc drumuri înguste, urcând dealul Mitropoliei dinspre valea Bahluiului.

În anii în care pelerinajul la Sfânta Parascheva strângea la Iași 250.000 de oameni, pe aceste străduțe înguste mergeau încolonați – pe 2, pe 3 sau chiar 4 kilometri – credincioșii, în drumul lor spre baldachinul Sfintei.

În anii trecuți se adunau zeci de mii de credincioși la pelerinajul Sfintei Parascheva

Din boxele mari de la catedrală răzbăteau fărâme din Troparul Sfintei Parascheva, iar mulțimea de pelerini cânta, legănându-se în timp ce avansa spre racla cu moaște, ținând candele în mâini.

Acum, pe străzile înguste din spatele Mitropoliei miroase înecăcios a clor. Pe zidul ca de cetate stau mereu aprinse două, trei candele albe – nu sute, ca în anii trecuți. Și nimeni nu mai cântă.

Primul an de după Revoluție cu baldachinul gol

Cu două zile înainte de hramul Sfintei Parascheva, baldachinul pe care era amplasată, de regulă, racla cu moaștele sfintei, în curtea interioară a Catedralei Mitropolitane, încă stă neîmpodobit, deși este scos de mai bine de o săptămână.

Libertatea a scris anul trecut despre familia Buștei, care vine de mai bine de 16 ani de la București, unde are o florărie, la Iași, ca să împodobească racla Sfintei.

Anul trecut, pe baldachin erau sute de fire de crini, crizanteme, nemțișori albaștri, eucalipt și anthurium, predominând culoarea galbenă și nuanțele deschise, luminoase. Anul acesta, baldachinul a părut ca o sculptură post-modernistă, un amalgam nedefinit de fiare, până luni, când în jur au răsărit ghivece de crizanteme aduse de credincioși.

Baldachinul neîmpodobit

La fel de puțini ca florile au fost și credincioșii. Dacă în anii trecuți stăteau 30.000 de oameni la coadă, cu o zi înainte de hram, cel mai mult au fost anul acesta cam 250 într-o zi. Toți ieșeni – pregătiți cu buletinele, la intrare, ca s-o dovedească. Și majoritatea bătrâni.

“Au pus armata, ne țin cu gardurile. Dar puștile și pistoalele unde sunt?”, se întreabă o doamnă care “jalonează” printre gardurile puse de Jandarmerie, făcându-și cruce – nu ca să se închine, ci fiindcă nu-i vine a crede “ce vremuri trăim”.

Păi, cum adică? Poliție la intrare, poliție înăuntru, cred că e poliție și la raclă! Ce e asta, ce vremuri trăim, n-am mai văzut niciodată așa ceva, niciodată! Enoriașă, la racla Sfintei Parascheva:

Restricțiile, abandonate în fața raclei

Dacă afară credincioșii poartă măști, se dezinfectează și păstrează distanța, odată intrați în Catedrala Mitropolitană, mulți uită de reguli.

Înainte de racla cu moaștele Sfintei Parascheva este amplasată una mai mică, cu părticele din moaștele altor zeci de sfinți. Aici, măștile coboară sub bărbie în timp ce credincioșii se roagă, mâinile se plimbă pe raclă, iar buzele o sărută, la final, după închinăciune.

Mai departe, la Sfânta Parascheva, ritualul se reia, iar pelerinii își lipesc fruntea de raclă, sub privirile unui preot care așteptă să-i miruiască.

Doamna Maria, pelerinaj cu repetiție

Nu toți ieșenii sunt deranjați de noile restricții.

Doamna Maria, o femeie trecută de 70 de ani, spune că în fiecare an a vrut să vină să stea la rând să se închine, dar mereu venea ori foarte devreme, ori pe 15, la o zi după hram, când nu stătea să aștepte mai multe de câteva ore. “Am o proteză la șold și mă mișc greu. Așa că anul ăsta e bucuria mea – e luni și am venit deja de trei ori, o dată chiar cu soțul”, spune ea.

Un cuplu de vârstnici se bucură că puhoiul de pelerini nu-i mai împiedică să ajungă la moaște

Doi vârstnici, soț-soție, care se ajută unul pe altul să urce și să coboare treptele catedralei, se bucură din același motiv: acum pot veni împreună la Sfântă, înaintea hramului, și nu pe 15, cum veneau mereu, când zecile de mii de oameni erau deja în drum spre casă. “Venim cum putem, dar venim și căutăm să ne bucurăm. Când o să ne fie prea greu să mai venim, atunci n-o s-o mai facem, dar – Har Domnului și Sfintei Parascheva – am putut să venim și anul ăsta. E greu pelerinajul așa, cum să fie, veneau oameni, rude, din toată țara și ne vizitau acum, îi vedeam odată pe an – de hram. Dar asta e situația, asta facem”.

Jandarmii aprind lumânări pentru familie

Anul acesta, jandarmii mai au o misiune, una neobișnuită, pe lângă cea de pază. Aprind lumânări la Sfântă, în numele rudelor care nu au putut ajunge la Iași.

Jandarm aprinzând lumânări în numele celor care nu au ajuns la pelerinaj

“An de an, multe din rudele colegilor noștri – mame, copii, frați și surori, bunici – vin la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, dar anul acesta au înțeles contextul și i-au «delegat» pe colegii noștri să-i «reprezinte», să le transmită mulțumirile și recunoștința și să se întoarcă acasă cu «puterea» pe care Sfânta o dă celor care vin cu inima deschisă”, a spus Alexandru Mormenchi, purtător de cuvânt al Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

Preoții Mitropoliei așteaptă “examenul cel mare” de miercuri, 14 octombrie, când cel mult 500 de oameni, doar din Iași, pot participa la slujbă. Tot miercuri însă, alte câteva mii și-au anunțat pe Facebook intenția de a veni la Iași, în ciuda restricțiilor.

