În prezent, valoarea punctului de pensie este de 1.586 de lei, iar pensia minimă este de 1.000 de lei.

Potrivit Realitatea Plus, sunt trei scenarii pentru creșterea pensiilor. Primul scenariu arată o creștere a pensiilor de 8%, cel de al doilea scenariu – o majorare de 10%, iar a treia variantă este o creștere a pensiilor cu rata inflației din prezent, adică un procent de 15%.

Scenariul 1: majorare pensii cu 8%

– valoarea punctului de pensie ar ajunge la 1.712 lei, creștere cu 126 de lei

– pensia minimă ar ajunge la 1.080 de lei, creștere cu 80 de lei

Scenariul 2: majorare pensii cu 10%

– valoarea punctului de pensie ar ajunge la 1.744, creștere cu 158 de lei

– pensia minimă ar ajunge la 1.100 de lei, creștere cu 100 de lei

Scenariul 3: majorare pensii cu 15%

– valoarea punctului de pensie ar ajunge 1.823 de lei, creștere cu 237 de lei

– pensia minimă ar ajunge la 1.150 de lei, creștere cu 150 de lei

Pensiile sub 3.000 de lei ar putea fi scutite de impozit

Totodată, potrivit informațiilor Libertatea, se așteaptă ca în coaliție să se reia discuțiile privind creșterea plafonului de la care pensiile nu vor mai fi impozitate, dar propunerea trebuie făcută de liderii coaliției.

Concret, cine are acum pensia sub 3.000 de lei ar putea să nu mai plătească impozitul de 10%, iar acest lucru ar aduce un spor lunar de aproximativ 100 de lei pentru fiecare pensionar. Dacă măsura va fi adoptată în coaliție, cel mai probabil va intra în vigoare din 2023. În acest moment, doar pensionarii care au sub 2.000 de lei lunar nu plătesc impozit.

4,3 milioane de români au pensii lunare sub 3.000 de lei, în timp ce 3,3 milioane de români au sub 2.000 de lei.

În România sunt 4.794.670 de pensionari, iar pensia medie lunară este de 1.733 de lei, conform datelor oferite Casa Naţională de Pensii Publice pentru luna iulie 2022.

