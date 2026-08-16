După ce operatorul de la ghișeu i-a înmânat banii cuveniți pentru pensie, octogenarul a cerut să îi fie verificat soldul rămas în contul curent.

Spre stupefacția sa și a angajatului bancar, ecranul afișa o cifră greu de conceput: 759.695.1951 de rupii, adică o sumă de aproape 759 de crore de rupii (echivalentul a zeci de milioane de dolari).

Șocul a fost dublat câteva minute mai târziu, când a fost verificat și contul fiului său, beneficiar al unei pensii de invaliditate. Și în acel caz, sistemul indica un sold la fel de uriaș, suma combinată din cele două conturi depășind 1.500 de crore de rupii.

Vestea despre averea uriașă apărută peste noapte în conturile celor doi pensionari s-a răspândit rapid în întreaga comunitate. În loc să încerce să profite de situație sau să speculeze suma apărută din neant, Kameshwar Mishra a reacționat cu prudență și a decis să facă totul public pentru ca problema să fie rezolvată cât mai repede de instituțiile financiare.

Bărbatul a declarat deschis că nu înțelege proveniența banilor și a cerut conducerii băncii și autorităților locale să declanșeze o anchetă și să corecteze această eroare evidentă.

Deși reprezentanții băncii nu au oferit deocamdată o explicație oficială pentru această anomalie, primele ipoteze ale specialiștilor din sistemul bancar indică o eroare gravă de software sau o defecțiune de afișare la nivelul bazei de date a Centrului de Servicii Comune.

Astfel de cazuri extrem de rare au mai fost întâlnite la nivel global din cauza unor erori de procesare din timpul actualizărilor de sistem, când codurile de tranzacție sau numerele de identificare sunt eronat suprapuse peste câmpul destinat soldului curent.

Până la remedierea defecțiunii tehnice, conturile celor doi rămân sub monitorizare.

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