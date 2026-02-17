În urma unui an de reflecție, inițial plănuind să se mute în Galicia, Rafa a cunoscut o femeie thailandeză online, care i-a explicat că pensia lui îi va permite să trăiască bine în Asia.

După mai mult de un an de conversații, Rafa a decis să încerce o nouă viață în Thailanda alături de noua sa parteneră.

„Plătesc 100 de euro pentru chirie și cheltuim doar 4 euro pe zi pe mâncare”, explică Rafa. Cu cheltuieli reduse, pensionarul reușește chiar să economisească lunar.

Viața lui în Thailanda este simplă, dar cere câteva ajustări. „Tot ce trebuie să fac este să mă prezint la serviciul de imigrări o dată la trei luni”, spune Rafa, referindu-se la obligația de a se prezenta la imigrație o dată la trei luni și de a plăti 200 de euro pe an pentru reînnoirea permisului de ședere.

Singurul lucru de care îi este dor din Spania sunt copiii săi, povestește bărbatul. Totuși, se simte bine integrat în noua cultură și chiar a început să învețe limba thailandeză.

