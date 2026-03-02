Cazul lui s-ar putea să vă sune familiar. Ca mulți alții, în 2008 a fost concediat de la compania la care lucra și a fost nevoit să se pensioneze anticipat. A rămas cu o pensie minimă de 850 de euro, dintre care 840 se duceau pe plata chiriei.

Trezindu-se cu doar 10 euro amărâți pentru tot restul lunii, Angel, la cei 73 de ani ai săi, a investit bani într-un excavator, a învățat o meserie nouă și, cu răbdare și determinare, a ajuns să câștige între 3.000 și 3.500 de euro pe lună.

Este un exemplu de depășire a dificultăților și de forță interioară, care ne arată că, în ciuda tuturor problemelor pe care viața le poate aduce, o persoană hotărâtă și dornică să meargă mai departe poate întoarce situația în favoarea sa.

Acesta este exemplul unui pensionar din Spania care nu a avut altă opțiune decât să își caute un loc de muncă pentru a supraviețui. Iar astfel de cazuri sunt din ce în ce mai numeroase.

