O victorie neașteptată la tombola Omaze

Timp de patru ani, Nicola a participat la tombolele organizate de Omaze, cumpărând bilete în valoare de doar 25 de lire sterline pe lună. Deși soțul său, Martyn, de 58 de ani, îi reproșa adesea că își risipește banii, femeia a continuat să participe și a fost răsplătită cu un premiu impresionant.

„Ziua în care am aflat că am câștigat a fost una banală. Aveam grijă de nepoțica mea și făceam treburi casnice. Când am primit apelul de la Omaze, am crezut că este o glumă. Am închis telefonul și i-am spus soțului meu: «A fost Omaze, cică am câștigat ceva, dar nu poate fi adevărat»”, a declarat Nicola.

Când echipa Omaze a sunat din nou, Nicola a decis să iasă să vadă despre ce este vorba, crezând că, în cel mai bun caz, ar fi câștigat 1.000 de lire sterline. Însă vestea câștigului casei de 4,5 milioane de lire sterline a fost o surpriză totală.

„Am sărbătorit cu mult șampanie tot weekendul. Ianuarie nu mai e deloc o lună dificilă pentru noi, este cea mai bună lună din viața noastră!”, a mai spus ea.

O casă de vis în Lake District

Noua locuință a Nicolei este situată în apropierea satului Crook, în Lake District, și dispune de cinci dormitoare, fiecare cu baie proprie, o bucătărie modernă cu electrocasnice de ultimă generație și o priveliște panoramică uimitoare asupra lacului privat și a împrejurimilor. Casa este dotată cu o saună, un jacuzzi, o sală de sport, un doc din lemn pe lac și panouri solare.

Mai mult, locuința este complet mobilată, iar toate taxele de timbru și cheltuielile legale au fost achitate. Datorită premiului suplimentar de 250.000 de lire sterline, familia Dickinson are posibilitatea de a trăi în această casă fără grija costurilor de întreținere pentru mulți ani.

„Premiul ne-a luat o povară uriașă de pe umeri. Acum avem securitate financiară și putem să ne bucurăm de viață împreună. Soțul meu a fost nevoit să călătorească mult în Europa pentru muncă, dar acum, pentru prima dată, ne putem gândi să încetinim ritmul și să ne bucurăm de viață”, a declarat Nicola.

Ajutor pentru familie și planuri de viitor

Nicola și Martyn, care sunt căsătoriți de 38 de ani și au trei copii și trei nepoți, locuiesc de peste 30 de ani într-o casă modestă din Swindon, Wiltshire. Acum, însă, câștigul le-a schimbat complet viața.

„Am muncit din greu toată viața, nu doar pentru noi, ci și pentru familie. Acest câștig schimbă totul pentru toți. Suntem încântați să ne putem sprijini copiii și nepoții pentru a le oferi cel mai bun start în viață. Se simte ca o moștenire generațională pentru familia noastră”, a adăugat ea.

Deși nu au luat încă o decizie finală cu privire la locuință, Nicola și Martyn iau în calcul mai multe opțiuni. În cazul în care vor alege să închirieze casa, agenții imobiliari locali estimează că ar putea obține un venit lunar de aproximativ 4.000 de lire sterline. De asemenea, vânzarea proprietății ar transforma-o pe Nicola într-o multimilionară în numerar.

Donație uriașă pentru RSPCA

În afară de premiul impresionant câștigat de Nicola, Omaze a oferit și o donație de 1 milion de lire sterline organizației RSPCA, principala organizație pentru protecția animalelor din Marea Britanie.

„Acesta este un mod minunat de a începe anul, cu o donație incredibilă de 1 milion de lire sterline din partea comunității Omaze. Acești bani ne vor ajuta să continuăm munca vitală de reabilitare a sutelor de animale salvate din condiții inimaginabile de cruzime și neglijență”, a declarat Jo Rowland, directorul executiv al RSPCA.

Campania a fost susținută și de actorul britanic Asa Butterfield, cunoscut pentru sprijinul său față de organizație.

Impactul Omaze în Marea Britanie

Potrivit lui James Oakes, președintele Omaze, până acum, organizația a reușit să strângă peste 100 de milioane de lire sterline pentru cauze caritabile din Regatul Unit.

În plus, compania se angajează să aloce anual peste 40 de milioane de lire sterline pentru granturi filantropice, oferind sprijin pe termen lung organizațiilor caritabile din țară.

„Suntem extrem de încântați că Nicola a câștigat această casă incredibilă în Lake District, în timp ce am reușit să strângem fonduri cruciale pentru RSPCA. Oricare ar fi decizia familiei cu privire la viitor, acest câștig le va schimba complet viața”, a declarat James Oakes pentru The Sun.

