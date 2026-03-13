Fix 9.011.030,98 euro, mai mult decât a încasat CEO-ul companiei

Fost director executiv al Volkswagen din perioada 2018-2022 și fost președinte al CA al mărcii Volkswagen Passenger Cars, Herbert Diess a primit, anul trecut, o compensație totală de 9.011.030,98 euro.

Suma încasată de Diess este mai mare decât cea primită de actualul CEO al companiei, Oliver Blume (57 de ani), care a câștigat 7,42 milioane de euro la VW.

Într-o perioadă în care Volkswagen se confruntă cu dificultăți financiare, inclusiv un declin al veniturilor și disponibilizări, aceste plăți ridică semne de întrebare.

„Cum este posibil ca un fost director să primească mai mult decât actualul CEO, în condițiile în care compania trece prin măsuri de austeritate?”, se întreabă analiștii.

Plăți de aproximativ 2.000 de euro pe zi

Diess a părăsit compania în august 2022. Contractul său însă a continuat până pe 24 octombrie 2025.

În loc de o indemnizație de concediere, a primit compensația unui CEO până atunci. Din 2022 până în 2025, a primit un total de 36,9 milioane de euro.

Această sumă a inclus și cheltuielile pentru planul de pensionare al lui Diess, acestea făceau parte din compensația sa la momentul respectiv.

Din 24 octombrie 2025, el primește plăți regulate de pensionare. Raportul anual arată plăți de pensii de 126.075,20 euro pentru 2025.

Plățile lunare se ridică la aproximativ 62.000 de euro – aproximativ 2.000 de euro pe zi.

Dl. Diess nu a renunțat la nicio componentă a compensației la care avea dreptul după plecarea sa”, a declarat un purtător de cuvânt al VW.

Actualii membri ai CA trebuie să renunțe la 3,5 milioane de euro, reprezentând compensații pentru 2025, o înțelegere obținută în timpul conflictului colectiv de muncă de la sfârșitul anului 2024.

Deși era posibilă intervenția în contractele existente ale membrilor activi ai CA, acest lucru nu mai era posibil retroactiv pentru foștii membri ai consiliului de administrație, precum Diess.

Din 24 octombrie 2025, Diess nu a mai consiliat VW și nu are alte angajamente.

Pensionarul care a încasat 9 milioane de euro înainte de concedierile masive de la Volkswagen
Herbert Diess a ocupat diferite funcții la Volkswagen între 2015 și 2022. Foto: Hepta

Trăiește în nordul Spaniei, crește vite și produce coniac

Astăzi, fostul director general al VW locuiește cu jumătate de normă în nordul Spaniei, în provincia Cantabria.

Acolo, administrează o casă restaurată, transformată în hotel, cultivă terenuri agricole și cultivă, printre altele, soiul de pere „Red Williams”, din care își produce propriul coniac. De asemenea, crește vite și derulează diverse proiecte antreprenoriale.

În paralel, Diess este președinte al Consiliului de Supraveghere al producătorului de cipuri Infineon din 2023 și este implicat ca investitor în proiecte tehnologice și energetice.

Trecutul pensionarului de lux

În 1996, Diess s-a alăturat BMW, unde a fost considerat pe scară largă responsabil pentru BMW i3 și BMW i8. A părăsit BMW pentru a prelua un rol la Volkswagen în 2015.

  • În 2019, Herbert Diess le-a spus angajaților VW, la un eveniment de lucru, „EBIT macht frei”, un joc de cuvinte cu „Arbeit macht frei” („Munca te face liber”), care era sloganul de la intrarea în Auschwitz și în alte lagăre de concentrare.
  • În timpul invaziei rusești a Ucrainei din 2022, Diess a cerut UE să insiste asupra unui acord de pace cu Rusia, astfel încât comerțul să poată fi reluat și interesele comerciale ale Uniunii să fie protejate.
  • În iulie 2022, în urma nemulțumirii reprezentanților sindicatelor, Volkswagen a anunțat că Diess a demisionat din funcția de CEO și că va părăsi compania până la sfârșitul lunii august.
  • De la plecarea sa din Volkswagen, Diess și-a menținut un profil relativ discret. În ianuarie 2024, Diess s-a alăturat companiei The Mobility House (electromobilitate), în calitate de președinte executiv al CA.

Scandalul emisiilor diesel

Când era CEO al Grupului Volkswagen, Herbert Diess a fost urmărit penal, împreună cu Hans Dieter Pötsch, președintele consiliului de supraveghere al Volkswagen, pe 24 septembrie 2019, pentru manipularea emisiilor diesel ale Volkswagen.

Directorii au fost acuzați de ascunderea de informații față de acționari cu privire la implicațiile financiare uriașe ale scandalului, care a atras multă atenție din partea presei.

Legea germană impune directorilor de top să informeze acționarii cu privire la riscurile și problemele financiare semnificative.

Acest lucru a venit după ce ancheta a constatat că Volkswagen a trucat milioane de mașini diesel din întreaga lume pentru a înșela testele de emisii, ceea ce a dus compania la pierderi de peste 30 de miliarde de dolari. Ca urmare a informațiilor false, acțiunile au scăzut cu aproape 40%.

Cu toate acestea, Volkswagen s-a apărat: „Compania a investigat meticulos această chestiune cu ajutorul experților juridici interni și externi timp de aproape patru ani… rezultatul este clar: acuzațiile sunt nefondate”. Totuși, Oliver Schmidt, un director VW, a fost condamnat în SUA la 7 ani de închisoare.

