Restabilirea numelui celui mai mare departament guvernamental ar putea fi făcută printr-un act al Congresului, dar Casa Albă ia în considerare și alte căi pentru a produce schimbarea, a precizat oficialul.

Donald Trump a adus în discuție ideea în repetate rânduri de la preluarea mandatului.

„Ca Departament de Război, am câștigat totul. Am câștigat totul”, a declarat Trump luni, referindu-se la războaiele purtate înainte de înființarea Departamentului Apărării, după cel de-Al Doilea Război Mondial. „Cred că va trebui să revenim la asta”, a adăugat el.

Potrivit unui fost oficial, Pentagonul a început să elaboreze propuneri legislative pentru schimbare încă din primele săptămâni ale celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Una dintre idei era să ceară Congresului autoritatea de a restabili vechiul nume în timpul unei situații de urgență națională, reînviind totodată și titlul de „secretar de război” pentru înaltul oficial civil al departamentului, a mai spus fostul oficial.

„Vechiul nume sună mai puternic”, a afirmat Trump luni, într-o întâlnire în Biroul Oval cu președintele sud-coreean, Lee Jae-myung. El a adăugat că schimbarea va fi făcută „în săptămâna următoare sau cam așa”.

Structura armatei s-a schimbat considerabil de la crearea Departamentului de Război, în 1789. Inițial, Departamentul de Război coordona Armata, în timp ce un Departament separat al Marinei gestiona forțele navale și pușcașii marini.

După cel de-Al Doilea Război Mondial, într-un efort de a crește eficiența, președintele Harry S. Truman a unit forțele armate într-o singură organizație, numită inițial National Military Establishment, printr-o lege adoptată de Congres în 1947.

Legea a fuzionat Departamentele Marinei și Războiului, precum și nou-creata Forță Aeriană, într-o singură organizație condusă de un secretar civil al apărării.

O mare parte din opoziția față de schimbări a provenit din cauza pierderii statutului Marinei ca departament independent.

„Vom lupta pe Capitol Hill, în sala Senatului și pe peluza Casei Albe. Nu ne vom preda niciodată”, scria pe o tablă un căpitan de marină care se opunea noului sistem, potrivit unui articol din St. Louis Post-Dispatch, din decembrie 1948.

În 1949, Congresul a renunțat la denumirea de Institutul Militar Național și a redenumit organizația Departamentul Apărării, oferind secretarului, la nivel de cabinet, mai multă putere pentru a supraveghea serviciile, inclusiv procedurile de achiziție.

Acest lucru a stârnit temeri că puterile sporite l-ar putea transforma pe secretarul apărării într-un „dictator militar”, potrivit unui articol din Los Angeles Daily News, din iulie 1949.

Donald Trump a spus că îngrijorarea lui este că actualul titlu nu este suficient de belicos. În aprilie, în cadrul unui eveniment în Biroul Oval, el a afirmat că secretarul apărării era cunoscut anterior drept secretarul de război. „Au schimbat denumirea când am devenit puțin prea corecți politic”, a comentat el.

Președintele american a adus în discuție revenirea numelui la un summit NATO de la Haga, în iunie.

„Înainte se numea secretar de război. Poate că va trebui să ne gândim să schimbăm asta”, a spus Trump, în fața liderilor străini.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a intervenit marți, în cadrul unei ședințe de cabinet, spunând că denumirea Departamentul Apărării „pur și simplu nu sună corect”.

