Percheziții ale procurorilor și inspectorilor muncii la Reyhan, agenția olandeză implicată în agresarea unui muncitor român

Printre cei acuzați de procurori de evaziune fiscală și fals în înscrisuri oficiale se numără și Tolunay Reyhan, fiul de 24 de ani al managerului agenției Reyhan Uitzendbureau BV, relatează cotidianul olandez NRC Handelsblad.

Pe 26 ianuarie, inspectorii muncii însoțiți de procurori au descins la sediul agenției din municipalitatea industrială ‘s-Heerenberg, dar și într-un birou administrativ din Ulft, și la o zonă de cazare administrată de Reyhan în Doetinchem.

Doi angajați ai agenției au fost arestați într-un dosar care vizează acuzații de evaziune fiscală și fals în înscrisuri oficiale. Mai exact, inspectorii muncii îi suspectează pe reprezentanții agenției de plasare a forței de muncă temporare că nu au plătit angajaților migranți salariile stabilite și chiar au falsificat în repetate rânduri semnăturile acestora. Dacă vor fi găsiți vinovați de acuzațiile care li se aduc, reprezentanții Reyhan riscă de la 3 la 6 ani de închisoare în Olanda.

Un manager al agenției a confirmat perchezițiile inspectorilor muncii și procurorilor de la sediul din ‘s-Heerenberg pentru jurnaliștii NRC Handelsblad.

Capturi cu românul bătut de fiul patronului agenției Reyhan

Fiul patronului, condamnat pentru bătaia cruntă dată unui coordonator român

Libertatea a relatat despre mai multe abuzuri comise, în ultimul an și jumătate, de agenția olandeză în relația cu muncitorii temporari est-europeni.

În octombrie 2020, ziarul a publicat în exclusivitate povestea lui David Ionuț, un tânăr coordonator român, care a încasat 12 pumni în cap de la Tolunay Reyhan, fiul patronului agenției olandeze. Întreaga agresiune a fost filmată de colegii români, care nu au intervenit, dar la o săptămână după bătaie au urcat clipul de 56 de secunde pe mai multe grupuri de social media dedicate muncitorilor migranți români din Regatul Țărilor de Jos.

La exact un an după agresiune, judecătorii olandezi l-au condamnat pe Tolunay Reyhan la 3 luni de închisoare cu suspendare, iar agenția a fost obligată la plata unor daune materiale de 1.500 de euro către David Ionuț.

„O săptămână nici nu m-am putut ridica din pat, am avut urechea ruptă. M-am speriat după ce am pățit ce am pățit, așa că am fugit de la firmă. A venit un prieten după mine și m-a dus în Marea Britanie”, povestea bărbatul în octombrie 2020 pentru Libertatea.

Tocmai lipsa unui certificat medico-legal a devenit apărare pentru agresorul lui David Ionuț, care a susținut că muncitorul român nu poate dovedi instanței gravitatea agresiunii, în ciuda clipului de 56 de secunde în care este surprins lovindu-l cu pumnii și picioarele în cap pe muncitor, după ce acesta a decis că vrea să plece de la Reyhan.

David a acceptat decizia instanței, întrucât, după un an de judecată, a rămas fără energie și fără bani pentru a continua lupta pentru dreptate în Olanda. Acum muncește peste graniță, în Germania.

„Îmi pare rău, dar m-am săturat. Nici nu-mi permit. Am vorbit cu un avocat care mi-a spus că nu se vor schimba multe lucruri nici dacă fac apel. Ce rost are?”, se întreba cu amărăciune David într-un interviu dat ziarului Libertatea.

Români lăsați în stradă

Agenția Reyhan Uitzendbureau BV continuă să activeze și acum pe piața plasării de muncă temporară din Olanda. La sfârșitul primăverii, o municipalitate olandeză a acuzat agenția că a lăsat în stradă 23 de români aduși de transportatori intermediari pentru a munci în sectorul logistic din Montferland.

„Era și destul de frig afară. În grup erau și vreo două femei gravide. Și evident că nu putem permite ca acești oameni să doarmă pe străzi. Chiar dacă nu e treaba noastră să oferim cazare celor care vin aici să muncească. E treaba lor ori a celor care promit să-i angajeze. Dar nu putem nici asista pasiv la asemenea situații. Ar fi inuman”, spunea atunci primarul din Montferland, Peter de Baat, într-un interviu pentru Libertatea.

Reyhan a negat însă că ar fi avut vreun contract semnat cu transportatorii care i-au abandonat pe cei 23 de români într-o zonă industrială din ‘s-Heerenberg.

E adevărat că agențiile olandeze de plasare a forței de muncă temporară au rareori contracte încheiate cu transportatorii care-i recrutează pe muncitori din zone sărace din estul Europei, în special din Polonia și România. Însă transportatorii câștigă un comision important pentru fiecare om livrat agențiilor din Olanda.

Citeşte şi:

Interviu | Expertă internaţională în boli infecţioase: „Omicron va fi ca o tornadă și în România. Toți cei peste 60 de ani trebuie să se vaccineze”

Tensiuni la vârful AUR din cauza lui Călin Georgescu. Simion: „Dl Georgescu nu dă reacții acum, trebuie să-și recalibreze discursul”

Corespondență din Moscova: Pe televiziunile din Rusia se vede Putin la deschiderea Olimpiadei, iar știrile cu asistentele medicale în greva foamei sunt difuzate doar pe internet

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Ce făcea Putin în timp ce Ucraina defila la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing. L-au surprins camerele TV

Playtech.ro Amenda uriașă pe care a primit-o un client Lidl care a stat 15 minute în magazin: ‘Nu mai vin niciodată’

Observatornews.ro Descoperirea făcută de poliție în camionul șoferului care a provocat accidentul cu 7 morți din Iași. Ar putea dezvălui cauza tragediei

HOROSCOP Horoscop 4 februarie 2022. Leii au parte de o oportunitate la locul de muncă

Știrileprotv.ro Valentin Lazăr, un român din Marea Britanie, a atacat o femeie și a lăsat-o să moară, dezbrăcată, în tufișuri

Telekomsport FOTO | Cum arată maşina pe care Gigi Becali i-a cumpărat-o lui Mihăiţă Neşu: ”L-am sunat să-i mulţumesc”

PUBLICITATE Samsung îți dezvăluie o viziune a viitorului