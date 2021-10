„Nu-mi vine să cred ce decizie s-a luat astăzi. E posibil?! I-au dat 90 de zile cu suspendare, așa că rămâne liber. E corect așa?! Adică asta e nimic. Decizia care s-a dat e nimic”, spune David, suflând cu o voce înecată în receptorul telefonului care îi duce supărarea din Germania până-n România.

Anul trecut, bărbatul avea un job sigur la agenția Reyhan Uitzendbureau BV, unde îi coordona pe românii nou-veniți în abatorul Van Rooi din Helmond. Trebuia să se asigure că oamenii sunt prezenți la abator și că își îndeplinesc norma de lucru.

Era 12 octombrie 2020, ziua când David nu s-a dus la muncă, iar fiul patronului a venit să-l convingă. Cu o bătaie de 56 de secunde, filmată de colegii români și publicată în exclusivitate de Libertatea. Tolunay Reyhan îl lovește în repetate rânduri cu pumnii și picioarele în cap. Procurorii au numărat 12 pumni pe care românul îi primește direct în față, într-o succesiune rapidă, înainte ca fiul patronului să-l lovească cu bocancii în moalele capului.

Un an și o săptămână mai târziu, judecătorii olandezi au anunțat o sentință de 3 luni cu suspendare pentru fiul patronului Reyhan.

Tolunay și-a petrecut 16 zile în spatele gratiilor după bătaia cruntă aplicată muncitorului român. Dar în decizie se menționează că agresorul este antrenat în arte marțiale și risca să-l bage pe David în spital.

Daune de 1.500 de euro pentru român

De asemenea, instanța a decis ca acesta să-i plătească românului daune materiale în valoare de 1.500 de euro pentru salariile pierdute în săptămânile care au urmat agresiunii.

„O săptămână nici nu m-am putut ridica din pat. Am avut urechea ruptă. Și m-am speriat după ce am pățit ce am pățit, așa că am fugit de la firmă. A venit un prieten după mine”, povestea anul trecut bărbatul pentru Libertatea.

El a mai muncit până la sfârșitul anului trecut la agenția Reyhan, când a decis să nu se mai poate întoarce în estul Olandei, așa că s-a mutat în Germania.

Bărbatul spune că nu mai are energia de a ataca decizia în apel.

„Îmi pare rău, dar m-am săturat. Nici nu-mi permit. Am vorbit cu un avocat care mi-a spus că nu se vor schimba multe lucruri nici dacă fac apel. Ce rost are?”, zice David.

Români lăsați în stradă

Agenția Reyhan Uitzendbureau BV continuă să activeze pe piața plasării de muncă temporară din Olanda. La sfârșitul primăverii, o municipalitate olandeză a acuzat agenția că a lăsat în stradă 23 de români aduși de transportatori intermediari pentru a munci în sectorul logistic din Montferland.

„Era și destul de frig afară. În grup erau și vreo două femei gravide. Și evident că nu putem permite ca acești oameni să doarmă pe străzi. Chiar dacă nu e treaba noastră să oferim cazare celor care vin aici să muncească. E treaba lor ori a celor care promit să-i angajeze. Dar nu putem nici asista pasiv la asemenea situații. Ar fi inuman”, spunea atunci primarul Montferland, Peter de Baat, într-un interviu dat ziarului Libertatea.

Reyhan a negat însă că ar fi avut vreun contract semnat cu transportatorii care i-au abandonat pe cei 23 de români într-o zonă industrială din ‘s-Heerenberg.

E adevărat că agențiile olandeze de plasare a forței de muncă temporară au rareori contracte încheiate cu transportatorii care-i recrutează pe muncitori din zone sărace din estul Europei, în special din Polonia și România. Însă transportatorii câștigă un comision important pentru fiecare om livrat agențiilor din Olanda.

