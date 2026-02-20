Investigațiile continuă la reședințele fostului prinț

Poliția britanică percheziționează vineri, 20 februarie, fosta reședință a lui Andrew Mountbatten-Windsor, la o zi după arestarea acestuia. Fostul prinț a fost ținut, joi, în custodie timp de 11 ore, fiind ulterior eliberat.

După una dintre cele mai turbulente zile din istoria modernă a familiei regale britanice, Andrew s-a întors la noua sa locuință de pe domeniul Sandringham, reședința privată a regelui Charles al III-lea, situată la aproximativ 185 de kilometri nord de Londra. Poliția a încheiat perchezițiile în această locație, dar continuă cercetările la Royal Lodge, fosta sa reședință cu 30 de camere, situată pe terenurile Castelului Windsor, la vest de capitală, relatează AP.

Fostul membru al familiei regale este încă sub investigație, ceea ce înseamnă că nu a fost nici acuzat, nici exonerat, conform poliției Thames Valley, responsabilă pentru zona respectivă.

Arestarea – rezultatul a mulți ani de acuzații

Arestarea lui Andrew vine după ani de suspiciuni legate de legăturile sale cu Epstein. La baza acuzațiilor stă presupusa divulgare de informații comerciale confidențiale către Epstein, pe vremea când Andrew era trimis comercial al Regatului Unit.

Potrivit AP, Departamentul de Justiție al SUA a publicat în ianuarie 2026 e-mailuri care par să arate că Mountbatten-Windsor a împărtășit rapoarte despre vizite oficiale în Hong Kong, Vietnam și Singapore. Un e-mail din noiembrie 2010 pare să fi fost redirecționat de Andrew la cinci minute după ce l-a primit. Un altul, trimis câteva săptămâni mai târziu, face referire la oportunități de investiții în reconstrucția provinciei Helmand, Afganistan. Investigații similare sunt desfășurate de alte forțe de poliție din Regatul Unit privind conexiunile sale cu Epstein.

Arestarea lui Mountbatten-Windsor, care a împlinit 66 de ani în ziua reținerii, este un moment istoric. Este primul membru al familiei regale arestat de la execuția regelui Charles I în urmă cu aproape patru secole. Evenimentul reprezintă o provocare majoră pentru Casa Windsor, fiind comparabil cu abdicarea regelui Edward al VIII-lea în 1936 sau moartea prințesei Diana în 1997.

