„Mihai Eminescu a scris poezii de dragoste şi natură pentru că îi plăcea să facă dragoste în natură”, a scris unul dintre absolvenții de liceu care a susținut luni proba de Limbă și literatură română la examenul de Bacalaureat 2018, conform digi24.ro.

Unii dintre candidați s-au bucurat pentru că analizarea unei poezii scrise de Mihai Eminescu s-a numărat printre cerințe, însă au intrepretat opera într-o manieră inedită: „Eminescu stătea lângă lac ca să se scalde.”

La profilul uman, absolvenții au avut de ales între poeziile lui Lucian Blaga și Ion Barbu. Și aici au apărut perlele.

„Sunt leneș de fel și atunci am învățat înainte cu o seară, și am avut noroc. A picat prietenul meu Blaga, cu care mă înțeleg foarte bine. Am zis să mă împrietenesc cu prietenii mei Blaga, Barbu și Tudor Arghezi și mi-o ieșit combinația cu ăștia”, a spus unul dintre candidați, după ce a ieșit din sala de examen.