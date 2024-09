„Eu nu cred că nota la BAC are vreo relevanță. Eu, de exemplu, am avut 9.07 media la BAC și am ajuns polițist…”, a scris Marian Godină, pe Facebook.

Postarea sa a adunat sute de comentarii, iar unii dintre cei care au reacţionat au spus că putea ajunge parlamentar sau prim-ministru dacă lua o notă mai mică, potrivit Adevărul.

„Eu am avut 9:24 și am ajuns taximetrist”, a spus unul dintre comentatori. „Dacă luai și tu măcar un 6,50 ajungeai parlamentar, dar de…așa îți trebuie…”, a spus un altul.

„Tocmai, cei cu media 7 sunt la conducerea țării, nu cei cu 9 – 10. Spre deosebire, în Moldova, cei din conducerea statului au studii de calitate excepțională, la universități de top mondial. La noi, facultăți gen Ecologie – Buzău….”, a mai scris un comentator la postarea lui Godină.

