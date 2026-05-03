Ce versiuni Mercedes VLE nu pot fi conduse cu permis categoria B

Noul Mercedes-Benz VLE, 100% electric, care poate fi comandat de la mijlocul lunii aprilie, este disponibil în șase variante, însă trei dintre ele depășesc limita de greutate permisă pentru categoria B, având o masă totală maximă autorizată de 3,7 tone.

Producătorul avertizează clienții în momentul configurării mașinii că, din cauza masei totale de peste 3,5 tone, pot exista restricții privind utilizarea autovehiculului în anumite țări, inclusiv legate de categoria permisului, limitele de viteză sau taxe de drum.

Modelele vizate sunt „Vielseitige”, „Stilvolle Innovator” și „Grand Exlusive”.

Potrivit chip.de, primele două variante sunt modele confort cu 6 sau 7 locuri, iar ultima este o versiune cu 7 locuri și nivel Grand Komfort.

Noul Mercedes-Benz VLE poate fi comandat și în România. Pentru moment, sunt disponibile două variante preconfigurate, iar prețurile încep de la 88.099 de euro cu TVA inclusă, conform automarket.ro.

Este vorba despre pachetul Advanced Plus, care include direcție pe puntea spate, hayon Easy-Pack cu lunetă cu deschidere separată și echipamente suplimentare și versiunea Exclusive cu pachetul Premium Plus. Acesta din urmă include, printre altele, Head-Up Display, MBUX Superscreen și Digital Light.

Pentru ambele versiuni pot fi bifate dotări suplimentare, inclusiv suspensia pneumatică Airmatic și plafonul panoramic Sky View. În ceea ce privește prețurile, versiunea VLE 300 cu cinci locuri pornește de la 88.099 de euro cu TVA inclusă (72.809 euro fără TVA), iar versiunea cu șase locuri costă de la 88.588 de euro în sus, cu TVA inclusă (73.212 euro fără TVA). Ulterior, pe parcursul anului, gama va fi extinsă treptat cu modele suplimentare și noi opțiuni atractive de echipare.

Reguli noi pentru permis pregătite la nivelul UE

Conform regulilor europene actuale, permisul categoria B permite conducerea autovehiculelor care nu depășesc masa totală autorizată de 3,5 tone și au maximum opt locuri pe scaune, fără a include locul șoferului. Dacă limita de 3,5 tone este depășită, este necesar permis categoria C1, care permite conducerea vehiculelor de până la 7,5 tone.

Noua directivă europeană privind permisele auto prevede însă extinderea drepturilor pentru categoria B.

În viitor, șoferii cu permis categoria B ar putea conduce și autorulote cu masa totală de până la 4,25 de tone. Totuși, măsura trebuie transpusă mai întâi în legislația națională a fiecărui stat membru.

Cei interesați de vehicule electrice mari, de familie sau comerciale, trebuie să verifice întotdeauna masa totală autorizată a mașinii. Chiar dacă modelul pare un autoturism obișnuit, în unele cazuri poate necesita o categorie superioară de permis.

Ce tip de vehicule se poate conduce în funcție de categoria auto

La şcolile de şoferi sunt oferite cursuri pentru toate categoriile de permis existente, şi anume AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.

La categoria A sunt incluse toate tipurile de motociclete, cu sau fără ataş, precum şi toate triciclurile al căror motor depăşeşte 15 kW. La categoria A2 sunt incluse motocicletele de până la 35 kW.

Obţinerea unui permis de conducere categoria B dă dreptul persoanei în cauză să conducă un autovehicul cu cel mult 8+1 locuri şi cu o masă de cel mult 3.500 kg. Cei care au subcategoria de permis B1 pot conduce cvadriciclurile care nu depăşesc masa de 400 kg, iar cu tot cu încărcătură nu depăşesc 550 kg. În această greutate nu sunt incluse bateriile vehiculelor electrice.

Persoanele care dețin un permis de conducere categoria C au dreptul legal de a conduce un autovehicul cu cel mult 8+1 locuri şi o masă de cel mult 3.500 kg şi/sau un ansamblu format dintr-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă cu masă totală mai mică de 750 kg.

În ceea ce îi privește, conducătorii auto care deţin categoria de permis C1 pot conduce autovehicule a căror masă totală maximă autorizată este de peste 3.500 kg, dar care nu depășește niciodată 7.500 kg. Totodată, acestea pot avea o remorcă, însă masa nu trebuie să depăşească 750 kg.

În sfârșit, cei cu permis categoria D pot conduce autovehicule destinate transportului de persoane în vehicule dedicate acestui tip de activitate cu mai multe de 8 locuri plus şofer. De asemenea, această categorie auto priveşte un ansamblu de vehicule format din vehicul trăgător din categoria D şi o remorcă cu masa sub sau egală cu 750 kg.

Care este vârsta minimă la care poți lua permisul de conducere

Pentru obţinerea permisului de conducere, vârsta persoanei în cauză este una dintre condiţiile impuse de legislația auto în vigoare, și anume Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – Codul Rutier, cu completările și modificările ulterioare.

Este valabil indiferent de categoria auto pentru care se doreşte carnetul de şofer.

Conducătorii auto au dreptul să conducă un anumit tip de autovehicul corespunzător uneia dintre categoriile existente, cu condiția să aibă cel puțin 18 ani.

Excepție fac persoanele care conduc un mopede, motociclete ușoare (scutere) și cvdricicluri, în acest caz vârsta minimă fiind de 16 ani împliniți.

Iată care este vârsta minimă pe fiecare dintre categorii:

  • Minimum 16 ani pentru categoriile AM, A1 şi B1;
  • Minimum 18 ani pentru categoriile A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;
  • Minimum 20 ani şi o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria de permis A2 sau cel puţin 24 de ani pentru motocicletele din categoria A;
  • Minimum 21 de ani pentru categoriile C, CE, D1 şi D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor cu puterea de peste 15 kW;
  • Minimum 24 de ani pentru categoriile D, DE, Tb și Tv.
Dragoș Pîslaru a publicat documente din corespondența MIPE cu Comisia Europeană care arată „cine a îngropat PNRR" și acuză: „Au mințit. Este nesimțire"
