Concret, noua reglementare recunoaște oficial experiența acumulată în trafic și prevede că, în anumite situații, examenul va consta doar în proba practică. Astfel, anumite categorii de șoferi scapă de sală.

Legea îi vizează atât pe șoferii auto, cât și pe motocicliști. Astfel:

Deținătorii permisului categoria B1 pot obține categoria B fără probă teoretică, dacă au minimum un an de experiență;

Motocicliștii cu A1 pot trece la A2 după cel puțin doi ani de experiență, iar ulterior la categoria A, tot fără examen teoretic;

Șoferii cu permis categoria B pot obține A sau A2 fără „sală”, cu condiția să finalizeze cursurile obligatorii și să promoveze proba practică.

Inițiatorii actului normativ spun că susținerea repetată a examenului teoretic nu mai aduce un plus real pentru șoferii cu experiență, dar generează costuri, timp pierdut și birocrație.

Autoritățile precizează că siguranța rutieră nu este afectată, deoarece evaluarea practică rămâne esențială.

Prin această măsură, România se aliniază statelor europene precum Germania, Franța sau Italia, unde sistemul progresiv de obținere a permiselor este deja standard.

Legea se aplică cererilor depuse începând cu 27 decembrie 2025, iar instituțiile au la dispoziție 60 de zile pentru adaptarea procedurilor.

