Incidentul rar și spectaculos a avut loc în iunie 2021, în largul coastelor statului Massachusetts, SUA. Pescarul Michael Packard, originar din Provincetown, s-a scufundat pentru a căuta homari, când o balenă cu cocoașă l-a prins din greșeală în gură, conform publicației Blick.

„Mă scufundam să caut homari când o balenă cu cocoașă a încercat să mă mănânce. Am stat în gura ei închisă timp de 30-40 de secunde, înainte ca ea să revină la suprafață și să mă scuipe. Am (avut) vânătăi peste tot, dar nu am niciun os rupt. Le mulțumesc salvatorilor din Provincetown pentru îngrijirea și ajutorul acordat”, a povestit pescarul atunci pe rețelele sociale, după ce a fost externat din spital.

Este o poveste în stilul „Pinocchio”, care ar putea fi considerată o farsă, dacă nu ar fi fost considerată credibilă de către specialiștii în balene.

Iar întreg incidentul a avut și un martor. Josiah Mayo, prietenul pescarului, care a relatat că l-a văzut pe Michael Packard aruncat înapoi în apă de balenă și a alertat imediat serviciile de urgență. Mayo este fiul unui expert în balene de la Center for Coastal Studies din Provincetown, organizație care a confirmat că povestea este credibilă.

„Cunosc persoanele implicate (…) așa că am toate motivele să cred că ceea ce spun este adevărat”, a declarat Jooke Robbins, directoarea departamentului de studii privind balenele cu cocoașă din cadrul centrului.

