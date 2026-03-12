Între 1919 și 1970, SUA au aruncat 17.000 de tone de muniție chimică neutilizată în Oceanul Atlantic, afectând pescuitul comercial.

Între 2016 și 2023, au avut loc cel puțin 3 incidente de recuperare accidentală a acestor arme chimice (gaz-muștar), expunând echipajele la substanțe toxice.

Expuși la iperită sau gaz-muștar

Statele Unite au eliminat aproximativ 17.000 de tone de muniție chimică neutilizată din Primul și Al Doilea Război Mondial, aruncând-o în Oceanul Atlantic.

Decizia de atunci continuă să afecteze operațiunile de pescuit comercial, iar incidentele recente au ridicat îngrijorări serioase.

Conform unui raport publicat în această săptămână în „Morbidity and Mortality Weekly Report”, cel puțin 3 incidente de recuperare accidentală a munițiilor chimice au avut loc între 2016 și 2023 în largul coastei New Jersey, expunând membrii echipajului la iperită, cunoscut și cu numele de gaz-muștar sau agentul chimic de muștar.

Arsuri grave

Acest substanță cauzează arsuri chimice grave pe piele și membranele mucoase, iar în unele cazuri, tratamentul de urgență a fost necesar.

„Munițiile chimice recuperate continuă să reprezinte riscuri atât pentru siguranța lucrătorilor, cât și pentru siguranța alimentară. Datorită mișcărilor oceanice, furtunilor și activităților offshore, locațiile exacte ale munițiilor aruncate în mare sunt în mare parte necunoscute”, au explicat oficialii în raport,

Incidentele grave raportate

Primul incident raportat a avut loc în 2016, în largul Atlantic City, când un echipaj de pescari de scoici a adus la suprafață o muniție pe banda transportoare a navei.

Un membru al echipajului care a încercat să o elimine a suferit arsuri severe pe braț, necesitând grefe de piele.

Amânarea raportării incidentului a permis ca scoicile colectate alături de muniție să fie procesate, ceea ce a dus la retragerea a 192 de porții de supă de scoici și distrugerea altor 704.

În 2017, o ladă intactă cu 20 de canistre de agent de muștar sulfuric a fost recuperată în largul Long Beach, avariind echipamentul navei.

Trei membri ai echipajului au fost expuși substanței, iar unul dintre ei a suferit arsuri de gradul doi pe antebrațe. Ulterior, mii de scoici au fost distruse.

Cel mai recent incident a fost raportat în 2023, în largul Cape May, când o muniție din care curgeau substanțe chimice a fost găsită și aruncată înapoi în ocean de un membru al echipajului. Acesta a avut nevoie de tratament de urgență pentru arsuri și dificultăți respiratorii.

Nu există obligația legală de recuperare sau distrugere a acestor muniții

Deși aruncarea munițiilor înapoi în ocean pare să fie cea mai sigură opțiune pentru echipaj, oficialii au subliniat că aceste arme chimice, considerate abandonate conform legilor americane, nu sunt considerate periculoase din punct de vedere militar, chiar dacă expunerea la ele provoacă daune severe. Nu există obligația legală de recuperare sau distrugere a acestor muniții.

„Cel mai important lucru pe care echipajele de pescuit îl pot face este să fie conștiente de locațiile cunoscute ale zonelor de dumping, să dispună de echipamente de protecție adecvate și să raporteze imediat incidentele”, se arată în raport.

Coordonarea cu Paza de Coastă

Administrația pentru Alimente și Medicamente, autoritățile locale și industria pescuitului este esențială.

Raportul subliniază încă o dată riscurile semnificative ale acestor muniții aruncate în mare, o problemă care continuă să afecteze pescuitul comercial și siguranța alimentară în Atlantic.