Intervenții medicale și zonele critice

Potrivit comunicatului oficial, cele 12 victime cu afecțiuni mai grave au fost preluate de echipaje ale Ambulanței, SMURD sau autospeciale Salvamont. Celelalte persoane recuperate au fost evaluate la fața locului și au primit acordul de a părăsi zona montană cu autovehicule proprii sau ale aparținătorilor.

Cele mai solicitate echipe de salvatori au fost în zonele turistice populare:

Municipiul Brașov: 10 apeluri de urgență;

Lupeni: 8 apeluri;

Sinaia: 8 apeluri.

Informare preventivă

Pe lângă misiunile de salvare propriu-zise, dispeceratul a gestionat și un volum semnificativ de solicitări preventive.

S-au înregistrat alte 51 de apeluri din partea turiștilor care au cerut informații despre starea traseelor, gradul de dificultate al acestora și condițiile meteorologice din zonele montane.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE