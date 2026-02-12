Numărul este cu aproape 60% mai mare față de aceeași perioadă anului trecut

Angajatorii din sectorul public au început anul cu planuri de extindere a echipelor și au postat peste 1.500 de job-uri din ianuarie și până acum, potrivit datelor Jobradar24.ro, cel mai mare agregator de job-uri de pe piața locală și parte a eJobs România. „Comparativ cu sectorul privat, unde, în aceeași perioadă de timp, au fost postate 20.000 de locuri de muncă, cifrele de la stat par modeste, însă dacă le comparăm cu intervalul de timp similar al anului trecut, observăm o creștere de aproape 60%, în timp ce în mediul privat situația rămâne staționară în raport cu 2025. Creșterea poate fi surprinzătoare dacă ne gândim că Guvernul a anunțat pentru 2026 o reducere cu 10% a anvelopei salariale, chiar dacă momentan nu este clar ce formă va avea această tăiere, fie că este vorba despre concedieri, reducerea salariilor sau sporurilor ori chiar aplicarea în tandem a celor două măsuri”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de locuri de muncă din România.

Capitala este orașul cu cele mai multe poziții disponibile în instituțiile publice, respectiv 255. Este, de altfel, și singurul oraș în care numărul de job-uri este de trei cifre. Mai departe, în clasament apar orașe precum Timișoara, cu 63 de poziții; Ploiești, cu 59 de poziții; Brașov, cu 54 de poziții și Cluj – Napoca și Constanța, ambele cu câte 52 de poziții. Cele mai puține sunt în Drobeta Turnu Severin (9 posturi), Călărași (10 posturi), Focșani (10 posturi) și Brăila (11 posturi).

Pentru cea mai mare parte a acestor lucruri de muncă sunt căutați candidați cu nivel mediu de pregătire, care să lucreze în regim full time, de la sediu. Există însă și 270 de poziții pe bază de proiect pentru care este nevoie de candidați care să ocupe posturile pe o perioadă limitată de timp, cu contract de muncă determinat.

În ceea ce privește pozițiile concrete pentru care se fac recrutări, cele mai multe sunt de șofer (de microbuz școlar, de autosanitară, în salubrizare), șef de serviciu în diverse instituții publice, îngrijitori, muncitori calificați, personal medical sau referenți. „Un element interesant și, din nou, în contrapondere cu ce vedem în mediul privat, este legat de reducerea la zero a numărului de poziții postate care să aibă salariul afișat în anunțul de angajare. Asta în timp ce, în cazul companiilor private, procentul de job-uri cu salariul afișat a ajuns la 40%”, explică Bogdan Badea.

Potrivit celor mai recente date oficiale, care reflectă situația de la finalul lunii noiembrie, în administrația centrală sunt 815.556 de posturi ocupate, în timp ce la nivelul întregului sistem public sunt aproape 1,3 milioane de posturi ocupate. Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistrează la Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății.

În acest moment, sunt peste 500 de job-uri la stat disponibile pe Jobradar24.ro. Aproape 24.000 de job-uri din mediul privat sunt deschise pe eJobs.ro și încă 5.000 de poziții adresate candidaților fără studii superioare pe iajob.ro.

