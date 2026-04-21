Minerii din Turcia protestează la bustul gol

Minerii din Eskișehir au ajuns luni în capitala Turciei, unde au organizat un protest inedit în fața Ministerului Energiei. Aceștia și-au scris pe piepturile goale mesajul „Suntem flămânzi” și au început o grevă a foamei. Forțele de ordine au intervenit rapid, înconjurând grupul și reținând 110 persoane.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Protestatarii din Ankara cer urgent plata salariilor restante

Protestatarii cer plata salariilor restante și a compensațiilor de disponibilizare de la angajatorul lor, compania Doruk Mining.

„Așteptam să discutăm cu cineva în fața ministerului, dar singurul răspuns primit a fost arestarea colegilor noștri”, a declarat sindicatul pe platforma X. Șeful sindicatului, Gokay Cakir, a criticat dur situația: „În această țară muncitorii nu contează, doar banii… Rușine celor care conduc această țară”. Ministerul Energiei a refuzat să comenteze, potrivit AFP.

Un protest al angajaților din Complexul Energetic Oltenia a fost organizat și la București, la data de 25 martie. La acel moment, minerii și jandarmii s-au bătut la protestul din Piața Victoriei, după ce manifestanții ar fi rupt panourile metalice și ar fi aruncat cu obiecte spre forțele de ordine.