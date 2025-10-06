Această situație evidențiază prezența continuă a tehnologiei occidentale în arsenalul Moscovei, în ciuda anilor de sancțiuni internaționale.

Forțele rusești au lansat aproximativ 500 de drone și peste 50 de rachete în cadrul unui atac la scară largă, vizând așezări din întreaga țară, inclusiv localități aflate departe de front, în vestul Ucrainei.

Atacul a provocat cel puțin șase decese, inclusiv o familie întreagă de patru persoane, și a rănit alte 18 persoane.

Potrivit lui Zelenski, dronele conțineau 100.688 de componente străine, dintre care aproximativ 1.500 au fost găsite în rachete Iskander, 192 în rachete balistice Kinjal și 405 în rachete de croazieră Kalibr.

Se pare că aceste componente au fost produse de companii cu sediul în SUA, China, Taiwan, Marea Britanie, Germania, Elveția, Japonia, Coreea de Sud și Olanda.

„Partenerii Ucrainei au deja informații detaliate despre fiecare companie și fiecare produs implicat”, a declarat Zelenski, adăugând că Kievul lucrează la noi sancțiuni care să vizeze persoanele și entitățile care sprijină Rusia.

„Este crucial să se oprească orice schemă care eludează sancțiunile, deoarece Rusia folosește fiecare componentă pentru a continua să ucidă. Lumea are puterea să prevină acest lucru”, a spus Volodimir Zelenski.

Recomandări Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”

Deși țările occidentale au interzis exportul multor componente cu dublă utilizare către Rusia, Moscova s-a adaptat prin rețele de contrabandă și alte scheme pentru a obține bunuri restricționate.

Vladislav Vlasiuk, comisarul președintelui ucrainean pentru sancțiuni, a declarat anterior că majoritatea pieselor străine găsite în armele rusești folosite pe front în Ucraina provin din China.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE