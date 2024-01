La Berlin, incidentele au fost consemnate în piața Alexander, „devenită scena bombardamentelor reciproce, o adevărată bătălie! Sute de oameni, majoritatea tineri, s-au atacat între ei cu petarde și cu rachete de Revelion. Au fost atacați și polițiști”, după cum a semnalat Bild.

În Neukölln, poliția a descoperit un depozit de cocktail-uri Molotov care erau aproape gata de utilizare!

Mai mult, pompierii din Berlin au luptat cu un incendiu într-o casă de bătrâni, care a luat foc după ce „rachetă” a zburat printr-o fereastră. Salvatorii au scos din clădire rezidenții înveliți în pături termice.

10 victime ale petardelor au fost internate la spital, unele cu risc de amputare a membrelor.

Incidente au avut loc și la Frankurt și Leipzig, unde au fost operate zeci de arestări.

La Leipzig, a fost atacată cu pietre o secție de poliție, iar mulțimea a fost dispersată cu tunuri de apă. Mai multe persoane au fost rănite de petarde. După cum a anunțat poliția, printre victime se numără și trei copii.

La câteva minute după focurile de artificii din noaptea de Anul Nou, mulţimea era paşnică pe Champs-Élysées, la Paris, unde a fost desfăşurat un important dispozitiv de securitate cu doar câteva luni înainte de Jocurile Olimpice.

Măsurile de securitate au fost sporite în Franța pe fondul unei ameninţări teroriste „foarte ridicate”.

În total, „211 persoane au fost arestate” în toată Franţa până la ora 1.30, a precizat ministrul Gerard Darmanin de la sediul poliţiei din Paris, unde s-a deplasat pentru a face un bilanţ al situaţiei, a punctat Quest-France, citat de News.ro.

Cu doar câteva luni înainte de Jocurile Olimpice din 2024 (26 iulie – 11 august), festivităţile de Revelion de pe Champs-Élysées au reprezentat un test al capacităţii capitalei de a găzdui câteva sute de mii de spectatori fără incidente.

