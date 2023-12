Președintele George Weah a transmis „cea mai profundă simpatie” familiilor victimelor. „Până în prezent au fost înregistrați peste 40 de morți, de când o cisternă care transporta combustibil a făcut un accident și a explodat ulterior”, a declarat președinția, într-un comunicat.

„Se raportează că unii localnici din zonă au încercat să fure conținutul cisternei răsturnate, atunci când s-a produs explozia”, a adăugat sursa citată.

„Au fost o mulțime de oameni care au ars”, a declarat prințul B. Mulbah, inspectorul general adjunct al poliției naționale din Liberia.

Un alt ofițer de poliție, Malvin Sackor, a spus că, după accident, unii localnici au început să adune benzină, când cisterna a explodat, ucigând pe unii dintre localnici și rănind alții.

According to Liberias Chief Medical officer, Dr. Francis Kateh, has said so far more than 40 deaths have been recorded from the tanker transporting fuel made an accident and later exploded in the Totota region Bong County.#Totota💔🕊️#bongcounty💔🕊️#liberia🇱🇷

Aaron Massaquoi, un martor ocular, a declarat pentru AFP că „oamenii s-au urcat cu toții deasupra camionului, luând benzină, în timp ce unii dintre ei aveau fiare de călcat și loveau cisterna pentru a o găuri și a se scurge benzina”.

„Oamenii erau peste tot în jurul camionului, iar șoferul le-a spus că pot lua benzina care se vărsa”, a relatat Massaquoi.„Le-a spus să nu se urce deasupra tancului și că ar trebui să nu mai lovească tancul, dar unii oameni chiar foloseau șurubelnițe pentru a face găuri în rezervor”.

Dr. Francis Kateh, ofițerul medical-șef al Liberiei, a spus că zeci de persoane au fost arse grav și transportate la diferite spitale.

