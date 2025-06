După audierile din Parlament, Ivan a declarat că trebuie găsită o soluție pentru a nu ajunge în conflict cu UE și că e nevoie de un mecanism simplu pentru ajutorul de la stat. Ajutor despre care nici acum nu se știe dacă va fi de 36 sau 72 de lei pe lună.

Schema se adresează unui număr de aproximativ 3,7 milioane de beneficiari.

„Este o discuție dacă mecanismul propus initial de un voucher care să fie acordat în baza venitului persoanelor din gospodărie, care a propus ca persoanele singure să aibă sub 2.500 de lei și unde sunt mai multe persoane într-o locuință sa fie mecanism pentru venituri până la 1.700 lei. Plecând de la această premisă, se face un calcul, dacă vorbim de o alocare bugetară pentru un voucher de 72 sau 36 lei, e o decizie care va trebui luată la nivel guvernamental. E o decizie care depinde mult de ministerul Finanțelor și de cum vom face operațional acest mecanism”, a explicat Bogdan Ivan.

Viitorul ministru a menționat că împreună cu specialiști se caută o soluție simplă prin care „omul care are un venit mic să poată să beneficieze de acest mecanism”.

„A doua discuție este despre cum putem să evităm procedura de infringement care este asociată schemei de plafonare-compensare care este valabilă până la data de 30 iunie. Și acolo am început împreună cu ministrul Burduja discuții cu Comisia Europeană și cu alte state din Europa Centrală și de Est, care sunt într-o situația similară. pentru a face front comun și a explica Comisiei situația în care se află țara noastră și 3,7 milioane de oameni care riscă să aibă factura la energie dublată de la 30 și ceva de lei, 40 de lei, la 80 de lei”, a spus acesta.

De asemenea, statul are în vedere creșterea capacităților de energie ieftină pentru a echilibra piața și de a crea condiții pentru a scădea prețul energiei la consumatorul final. „Pentru un vârstic care are o pensie de până în 2000 de lei, faptul că va avea o cheltuială în plus de 40 de lei contează”, a subliniat Ivan.

