Peste 70 de morți, între care și 16 copii, în urma atacurilor cu rachete din Israel și Fâșia Gaza

O rachetă lansată din Fâșia Gaza a lovit miercuri, 12 mai, o clădire de apartamente cu mai multe etaje din Sderot, 30.000 de locuitori, oraș din sudul Israelului.

Rachete lansate din Fâșia Gaza spre Israel

Ororile războiului: copil de 6 ani, ucis la Sderot

Potrivit radiodifuzorului israelian Channel 12, racheta a pătruns prin adăpostul antiaerian, unde se aflau Ivo Avigal, 6 ani, și mama sa. Femeia a fost grav rănită și se află la spital. Mass-media locale au confirmat decesul băiețelului, cea mai tânără victimă a conflictului palestiniano-israelian.

#BREAKING: Ido Avigal has been named as the 6-year-old boy killed in Sderot by a rocket attack from #Gaza.



May his memory be a blessing always. 🕯️🕯️ #IsraelUnderAttack #IsraelUnderFire pic.twitter.com/sDLAf6GnTo — Michael Dickson (@michaeldickson) May 12, 2021

Times of Israel și Jerusalem Post au scris pe Twitter că medicii s-au luptat să-l salveze pe Ivo ore în șir.

Potrivit ziarului Haaretz, citat de Bild, cel puțin opt persoane și-au pierdut viața din partea israeliană, dar sunt sute de răniți.

Presa locală a publicat numele unora dintre persoanele decedate.

Ivo Avigal (6 ani)

soldatul Omer Tabib, 21 de ani, ucis miercuri după explozia unei rachete.

IDF combat soldier Staff Sgt. Omer Tabib of the Nahal Brigade, was killed this morning by an Anti-Tank missile fired by Hamas from Gaza into Israel. He was 21 years old.



May his memory be a blessing. pic.twitter.com/M3b3KXw4sP — Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

Nadine Awad (16 ani), surprinsă în mașină, cu tatăl ei, Khalil, 40 de ani, în fața casei lor din Lod, la est de Tel Aviv, când au venit rachetele.

Leah Yom Tov, 63 de ani, mamă a doi copii și bunică a cinci nepoți, ucisă de o rachetă marți, în casa ei din Rishon LeZion.

Soumya Santosh, o femeie de origine indiană de 30 de ani, asistent medical și mamă a unui băiețel de 9 ani, a fost ucisă de o rachetă care a lovit o casă din orașul Ashkelon, sudul Israelului.



Wir trauern mit den Familien der Opfer, die seit gestern bei Hamas-Angriffen getötet wurden:



Soumya Santosh, 32

Khalil Awad, 52

Nadin Awad, 16

Leah Yom Tov, 63

Omer Tabib, 21



& zwei weitere Personen, deren Namen nicht veröffentlicht wurden



Möge ihre Erinnerung ein Segen sein🕯️ pic.twitter.com/D3eRggYwIe — Botschaft Israel (@IsraelinGermany) May 12, 2021

Alerte antirachetă, toată noaptea

În noaptea de miercuri spre joi, alertele antirachetă au sunat din nou în sudul, nordul și centrul Israelului.

🚨 Sirens are sounding in southern, central AND northern Israel. 🚨



Israelis living all across the country are running for shelter as Hamas terrorists fire more rockets at Israel. — Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

O rachetă Hamas a lovit o zonă rezidențială din Petah Tikva.

An hour ago, a Hamas rocket hit a civilian neighbourhood in Petah Tikva, causing injuries & significant damage.



Troops from our Search & Rescue Brigade are now at the scene providing assistance in the city's time of need. pic.twitter.com/fnbVXOc0E9 — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

În jurul orei 1.00 noaptea, o rachetă a fost interceptată chiar deasupra Tel Avivului.

„Peste 1.500 de rachete Hamas au lovit Israelul în ultimele trei zile”, a transmis Ministerul Apărării din Israel. Majoritatea au fost oprite de scutul antirachetă, însă cele care au trecut au făcut ravagii.

In the last 3 days

Hamas has fired 1,500+ rockets

from Gaza all the way into Israel,

terrorizing civilians as far as 90 miles away.



Hamas, expect a response. — Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

Contraatacul forțelor aeriene israeliene

Ca răspuns, forțele aeriene israeliene au atacat ținte Hamas, între care banca principală și sediul serviciilor de spionaj: „Avioanele noastre de război tocmai au lovit o serie de clădiri Hamas importante din punct de vedere strategic. Continuăm să atacăm ținte teroriste în Gaza”.

Our fighter jets just struck a number of strategically significant buildings belonging to Hamas & a Hamas naval force squad.



Targets struck:

▪️Hamas' main bank

▪️Hamas counterintelligence infrastructure



We continue to strike terror targets in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

צה"ל תקף מבנים אסטרטגיים של ארגון הטרור חמאס וסיכל מספר פעילים בארגון.



בשעתיים האחרונות, מטוסי קרב וכלי טיס של צה"ל תקפו מבנים בעלי חשיבות אסטרטגית של ארגון הטרור חמאס. בצילום: סיכול חוליה של הכוח הימי של חמאס <<< pic.twitter.com/rgZWpZjglK — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2021

Turnul Al-Shorouk, care adăpostea birourile postului de televiziune palestinian Al-Aqsa, a fost distrus în urma atacurilor aeriene israeliene, a scris Middleeasteye.net.

Turnul Al-Shorouq se prăbușește

Conform Euronews, Israelul a ucis câţiva dintre comandanţii militari ai Hamas. Liderul militar din oraşul Gaza se numără printre persoanele ucise.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas, peste 360 ​​de persoane au fost rănite de la începerea conflictului, iar 65 au murit, între care 14 copii.

Ultimele runde de violențe dintre israelieni și palestinieni au loc pe fondul vechiului conflict nerezolvat dintre cele două părți, tensiunile fiind alimentate în ultimele zile de disputele acute din Ierusalimul de Est.

Civilii de ambele părți ale graniței au suferit cele mai grele pierderi, dar politicienii, inclusiv liderii Hamas și premierul israelian Benjamin Netanyahu, își văd pozițiile consolidate de conflict.

Foto: EPA

Citeşte şi:

Relaxarea restricțiilor în București, discutată astăzi de autorități

Palma primită de aproape un milion de angajați de la Guvernul Cîțu: patronii îi vor putea da mai ușor afară

„M-au bătut până mi-a plesnit carnea”. Polițiștii dintr-o comună din Tulcea sunt acuzați de tortură, amenințări și umilințe

PARTENERI - GSP.RO Simona Halep, declarații despre accidentare. Primul verdict al medicilor e îngrijorător

Playtech.ro Cum își păcălește Kaufland România clienții. Sute de români au căzut în plasa de la raft

Observatornews.ro "Mami, vino să mă salvezi!" Mesajele sfâșietoare ale unei fetiţe de 11 ani din Vaslui. A fost violată, ameninţată şi tăiată cu un cuţit de tatăl ei

HOROSCOP Horoscop 13 mai 2021. Berbecii au în față o zi destul de dificilă, în special în chestiunile financiare

Știrileprotv.ro Criza care a lovit SUA. Oamenii iau benzină în pungi și bidoane. FOTO & VIDEO

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Ce vor să știe românii despre negocierea cu banca (Publicitate)