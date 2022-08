În ultimele săptămâni, comitetul districtual de control al pandemiei maritime din Xiamen a emis o notificare în care spunea că atunci când pescarii se întorc în porturile lor, „atât pescarii, cât și fructele de mare trebuie testate”.

Pe rețelele de socializare chinezești au apărut imagini cu medici care fac teste PCR la pești și crabi vii.

Deși poate părea neobișnuit, nu este prima dată când peștii vii sunt testați pentru Covid-19.

Un angajat al Biroului Municipal de Dezvoltare Oceanică din Xiamen a declarat pentru ziarul South China Morning Post: „Am luat lecții de la Hainan, care are de-a face cu un focar major

„Se spune că ar fi fost declanșat de tranzacțiile cu produse marine între pescarii locali și cei de peste mări”.

Presa chineză și-a exprimat de mult timp îngrijorarea că viața marină ar putea avea legături cu coronavirusul.

Primul focar de Covid-19 a fost legat de o piață de animale vii și fructe de mare din orașul central chinez Wuhan.

Peștii nu sunt singurele vietăți care au fost supuse testării Covid-19 în timpul eforturilor Chinei de a elimina virusul, în ultimii doi ani.

În mai, presa oficială a difuzat imagini cu un hipopotam testat în parcul natural sălbatic din Huzhou, estul Zhejiang, spunând că este „necesar” ca creatura să fie testată de două ori pe săptămână.

It’s really massive mass testing if even the hippos are undergoing Covid19 tests (twice a week now, apparently). pic.twitter.com/WSxeQq8m7A