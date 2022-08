China, care are în continuare abordarea „zero COVID”, a anunțat această regulă la sfârșitul lunii trecute însă abia acum măsura a intrat în atenția publică, stârnind amuzamentul utilizatorilor rețelelor sociale. Practic, autoritățile din orașul de coastă vor să se asigure că nu există nicio cale de intrare a virusului în țară, ordonând ca toți pescarii și capturile lor să fie supuși unui test zilnic.

Reprezentanții comitetului politic și juridic din districtul Jimei din Xiamen au explicat că este necesar să fie testați atât lucrătorii cât și „materialele” acestora imediat după debarcare, pentru că unii pescari fac comerț ilegal sau intră în contact cu nave de peste mări, „având ca rezultat importul coronavirusului”.

Imaginile difuzate de televiziunile din China arată cum sunt luate probe din gurile peștilor sau din partea inferioară a crabilor pentru a fi făcute testele pentru COVID.

Catch of the day! It doesn’t matter if you’re young or old, fish or crab – can’t escape China’s zero-covid policy and the nucleic acid tests. pic.twitter.com/stoqsGyYf1