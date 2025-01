87,9% din totalul joburilor postate au fost pentru România, 4,2% pentru străinătate și 7,9% remote. Orașele cu cele mai multe joburi au fost București, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Ilfov, Timișoara, Craiova, Constanța, Ploiești și Bacău.

Domeniile care au scos în piață cele mai multe joburi au fost retail, prestări servicii și industria alimentară – ierarhie păstrată din 2023. Pe locul al patrulea se află industria de call center / BPO, în creștere cu 3 poziții față de 2023. Pe locul al cincilea sunt poziționați angajatorii din turism / HoReCa, în scădere cu un loc comparativ cu anul precedent, iar clasamentul este continuat cu transport / logistică, construcții, producție, IT / telecom și banking.

Nu la fel arată și topul celor mai atrăgătoare domenii pentru candidați. Dacă primul rămâne retailul, pe următoarele poziții se regăsesc domenii precum call center / BPO, prestări servicii, IT / telecom, banking, turism / HoReCa și transport / logistică.

„Deși luna mai a fost vârful anului, cu peste 25.000 de joburi postate, așteptarea ca vara să scadă numărul acestora s-a dovedit a fi una greșită. Lunile verii au fost la nivelul lunilor de primăvară și foarte puțin sub octombrie, fapt ce nu face decât să confirme o tendință pe care noi am observat-o deja de ceva vreme: dispare sezonalitatea în recrutare”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Recomandări Care sunt datele alegerilor prezidențiale 2025, stabilite în prima ședință de coaliție PSD-PNL-UDMR din acest an

2024 a fost un an în care a crescut interesul candidaților pentru obținerea unui nou loc de muncă. Cele 11 milioane de aplicări au venit și cu peste 320.000 de conturi noi create de candidați, în creștere cu 20,6% față de 2023. 4 din 10 conturi noi aparțin candidaților care au între 18 și 24 de ani, această categorie aducând cei mai mulți candidați noi la nivelul întregului an, dar și 2,8 milioane de aplicări, respectiv un sfert din total. 88% dintre tinerii nou înscriși au avut mai puțin de un an de experiență pe piața muncii.

„La fel ca în cazul joburilor, și aplicările s-au menținut tot anul la cote înalte. Inclusiv vara lui 2024 s-a dovedit o surpriză și a adus un număr mare de aplicări în lunile iulie – august. Ceea ce ne arată că, atunci când dispare sezonalitatea în postarea de joburi, în mod evident, dispare sezonalitatea și în ceea ce privește aplicările candidaților”, adaugă Bogdan Badea.

85% dintre aplicări au fost pentru joburile full time, 12,8% pentru part-time și 1,2% pentru joburile sezoniere sau pe bază de proiect. „Dacă în 2023 oferta de joburi part-time era în creștere cu 10% și se simțea o revenire pe acest segment, în special ca urmare a nevoii candidaților de a avea o sursă suplimentară de venit, în 2024 am observat o scădere în oferta de joburi, datorată în principal taxării muncii part-time la nivelul celei full-time, deși candidații au rămas tot mai înclinați către un al doilea job, ca urmare a nivelului ridicat al inflației și costului ridicat al vieții”, completează Bogdan Badea.

Recomandări Arhiepiscopul Teodosie pretinde că a fost „înregistrat din răzbunare” în timp ce cumpăra influența unui afacerist. Prelatul, filmat când negocia un comision de 160.000 de lei

În ceea ce privește recrutarea remote, unul dintre subiectele care au continuat să suscite interesul candidaților și în 2024, s-a înregistrat o scădere de 36% a numărului de joburi remote postate versus 2023. Concret, angajatorii au avut 12.800 de poziții deschise, care au atras 1,5 milioane de aplicări. Cele mai multe locuri de muncă au venit din partea angajatorilor din call-center / BPO, IT / telecom, prestări servicii, retail și educație / training, după cum arată datele raportului Review & Trends 2025.

Aproape dublu a fost, în schimb, numărul de joburi postate de angajatorii din străinătate. 23.000 de poziții au fost deschise anul trecut, cele mai multe pentru Germania, Olanda, Grecia, Franța, Spania, Austria, Italia, Irlanda, Belgia și Marea Britanie. Cu toate acestea, 2024 a fost anul cu cele mai puține aplicări pentru joburi din afara țării din ultimii 6 ani, iar cei care au optat pentru o carieră peste hotare s-au uitat în special la destinații precum Germania, Olanda, Franța, Irlanda, Grecia, Belgia, Spania și Austria.

Review & Trends este raportul anual realizat de eJobs România care cuprinde o radiografie a anului precedent și principalele tendințe pe piața muncii ale noului an.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News