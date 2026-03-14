Reprezentanții primăriei spun că piețele volante revin pentru a aduce producătorii locali mai aproape de bucureșteni.

„Aici găsiți produse cu gusturile de odinioară, aveți ocazia să îi cunoașteți chiar pe cei care produc aceste bunătăți și puteți degusta și cumpăra produsele preferate”, a fost mesajul transmis.

Potrivit organizatorilor, oferta include preparate tradiționale și produse realizate în gospodării: preparate din carne după rețete vechi, brânzeturi, miere naturală, murături și conserve.

Dar și pâine tradițională, plăcinte, fructe și legume de sezon. În piața volantă se găsesc și flori sau obiecte lucrate manual.

Prețuri peste cele din piețe și supermarketuri

Deși oferta este variată, numărul vizitatorilor a fost destul de redus în prima parte a weekend-ului, iar interesul cumpărătorilor a fost unul modest. Unul dintre motive ar putea fi prețurile, considerabil mai mari decât cele din piețele obișnuite sau din supermarketuri.

La tarabe, borcanele de zacuscă, fie de vinete, fie cu pește sau legume se vând cu 25 de lei, în timp ce murăturile ajung la 50 de lei. Ardeii copți sau vinetele coapte costă 25 de lei, iar ardeiul iute la borcan este 15 lei.

La capitolul dulcețuri, un borcan de dulceață de vișine este 25 de lei.

Prima piață volantă din acest an organizată de Primăria Sectorului 1 s-a deschis la Piața Romană. Foto: Libertatea

„Scump, foarte scump!”

Produsele din carne sunt și ele la prețuri ridicate: slănina cu usturoi se vinde cu 55 de lei kilogramul, cârnații la bardă ajung la 70 de lei, iar costița la aproximativ 60 de lei.

Nici fructele nu sunt mai ieftine. Căpșunile costă 40 de lei kilogramul, aproape dublu față de aproximativ 25 de lei cât se găsesc în piețele obișnuite.

Nuca este 55 de lei kilogramul, în timp ce în piețe se poate găsi și cu aproximativ 40 de lei. Merele sunt 10 lei kilogramul. „Scump, foarte scump! De unde să dăm atâția bani”, a fost reacția unei doamne.

Printre cele mai scumpe produse se numără brânza maturată de oaie cu chimen, care ajunge la aproximativ 100 de lei kilogramul.

Atmosferă liniștită la tarabe

Deși producătorii au adus produse tradiționale și încearcă să atragă clienții cu degustări, la primele ore ale evenimentului fluxul de vizitatori a fost redus.

Câteva tarabe sunt instalate în zona pietonală, însă cumpărătorii se opresc mai mult să privească decât să cumpere.

Piața volantă rămâne deschisă până duminică seara, la ora 19:00, iar organizatorii speră ca în la edițiile următoare interesul bucureștenilor să crească.

