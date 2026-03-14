Reprezentanții primăriei spun că piețele volante revin pentru a aduce producătorii locali mai aproape de bucureșteni.

„Aici găsiți produse cu gusturile de odinioară, aveți ocazia să îi cunoașteți chiar pe cei care produc aceste bunătăți și puteți degusta și cumpăra produsele preferate”, a fost mesajul transmis.

Potrivit organizatorilor, oferta include preparate tradiționale și produse realizate în gospodării: preparate din carne după rețete vechi, brânzeturi, miere naturală, murături și conserve.

Dar și pâine tradițională, plăcinte, fructe și legume de sezon. În piața volantă se găsesc și flori sau obiecte lucrate manual.

Prețuri peste cele din piețe și supermarketuri

Deși oferta este variată, numărul vizitatorilor a fost destul de redus în prima parte a weekend-ului, iar interesul cumpărătorilor a fost unul modest. Unul dintre motive ar putea fi prețurile, considerabil mai mari decât cele din piețele obișnuite sau din supermarketuri.

La tarabe, borcanele de zacuscă, fie de vinete, fie cu pește sau legume se vând cu 25 de lei, în timp ce murăturile ajung la 50 de lei. Ardeii copți sau vinetele coapte costă 25 de lei, iar ardeiul iute la borcan este 15 lei.

La capitolul dulcețuri, un borcan de dulceață de vișine este 25 de lei.

Prima piață volantă din acest an organizată de Primăria Sectorului 1 s-a deschis la Piața Romană. Foto: Libertatea
Prima piață volantă din acest an organizată de Primăria Sectorului 1 s-a deschis la Piața Romană.

„Scump, foarte scump!”

Produsele din carne sunt și ele la prețuri ridicate: slănina cu usturoi se vinde cu 55 de lei kilogramul, cârnații la bardă ajung la 70 de lei, iar costița la aproximativ 60 de lei.

Nici fructele nu sunt mai ieftine. Căpșunile costă 40 de lei kilogramul, aproape dublu față de aproximativ 25 de lei cât se găsesc în piețele obișnuite.

Nuca este 55 de lei kilogramul, în timp ce în piețe se poate găsi și cu aproximativ 40 de lei. Merele sunt 10 lei kilogramul. „Scump, foarte scump! De unde să dăm atâția bani”, a fost reacția unei doamne.

Prima piață volantă din acest an organizată de Primăria Sectorului 1 s-a deschis la Piața Romană. Foto: Libertatea
Prima piață volantă din acest an organizată de Primăria Sectorului 1 s-a deschis la Piața Romană.

Printre cele mai scumpe produse se numără brânza maturată de oaie cu chimen, care ajunge la aproximativ 100 de lei kilogramul.

Atmosferă liniștită la tarabe

Deși producătorii au adus produse tradiționale și încearcă să atragă clienții cu degustări, la primele ore ale evenimentului fluxul de vizitatori a fost redus.

Câteva tarabe sunt instalate în zona pietonală, însă cumpărătorii se opresc mai mult să privească decât să cumpere.

Piața volantă rămâne deschisă până duminică seara, la ora 19:00, iar organizatorii speră ca în la edițiile următoare interesul bucureștenilor să crească.

Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
Elle.ro
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
Parteneri
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Libertateapentrufemei.ro
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Avantaje.ro
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”
Tvmania.ro
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”

Alte știri

Ofițer SRI, „abonat” la două salarii de la stat: Cum a fentat sistemul un spion detașat timp de 33 de luni
Știri România 14:09
Ofițer SRI, „abonat” la două salarii de la stat: Cum a fentat sistemul un spion detașat timp de 33 de luni
„Ciocolata lui Eminescu” și pralinele cu bere, vedetele festivalului Chocolate Saga, de la Biblioteca Națională
Reportaj
Știri România 14:04
„Ciocolata lui Eminescu” și pralinele cu bere, vedetele festivalului Chocolate Saga, de la Biblioteca Națională
Parteneri
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Adevarul.ro
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Mirel Rădoi, avertizat înainte de FCSB – Metaloglobus: „Să nu vă cheme la Comisii!”
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, avertizat înainte de FCSB – Metaloglobus: „Să nu vă cheme la Comisii!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Elle.ro
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Ce se întâmplă cu cele 12 pisici ale Elenei Cârstea, cât timp aceasta se află în România. Artista a făcut primele declarații
Stiri Mondene 14:49
Ce se întâmplă cu cele 12 pisici ale Elenei Cârstea, cât timp aceasta se află în România. Artista a făcut primele declarații
Câte apartamente au Andreea Bănică și soțul ei la malul mării. Cei doi dețin un imperiu. „L-am clădit din groapă, cum s-ar spune”
Stiri Mondene 13:42
Câte apartamente au Andreea Bănică și soțul ei la malul mării. Cei doi dețin un imperiu. „L-am clădit din groapă, cum s-ar spune”
Parteneri
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
TVMania.ro
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
Singurul loc din lume unde se produce "aurul alb", folosit în medicamente sau în băuturi
ObservatorNews.ro
Singurul loc din lume unde se produce "aurul alb", folosit în medicamente sau în băuturi
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Libertateapentrufemei.ro
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Parteneri
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
GSP.ro
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
Cine e băiatul lui Mirel Rădoi, angajat de FCSB la 20 de ani: „Nu te întreabă unde e priza”
GSP.ro
Cine e băiatul lui Mirel Rădoi, angajat de FCSB la 20 de ani: „Nu te întreabă unde e priza”
Parteneri
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Mediafax.ro
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Politic

Daniel Băluţă spune că Guvernul Bolojan va „pulveriza autorităţile locale” și că Apărătorii Patriei e ultimul pasaj care va fi făcut
Politică 13:07
Daniel Băluţă spune că Guvernul Bolojan va „pulveriza autorităţile locale” și că Apărătorii Patriei e ultimul pasaj care va fi făcut
Primarul din Galați explodează la adresa lui Ilie Bolojan: „Vedea-v-aș primar!”. Orașul riscă să piardă 20 de milioane de lei
Politică 10:06
Primarul din Galați explodează la adresa lui Ilie Bolojan: „Vedea-v-aș primar!”. Orașul riscă să piardă 20 de milioane de lei
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Transferul care i-a adus o adevărată avere lui Dinamo: 3.000.000 de euro
Fanatik.ro
Transferul care i-a adus o adevărată avere lui Dinamo: 3.000.000 de euro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare