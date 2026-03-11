Mai mult, liderul de la Kiev a subliniat că există motive întemeiate pentru a considera că aceste cifre sunt încă subevaluate de autoritățile ruse.

Estimările Kievului

Declarațiile președintelui au urmat unei întâlniri strategice cu Oleh Ivașcenko, noul șef al serviciilor de informații militare ucrainene (HUR).

Datele obținute de la Moscova se aliniază îndeaproape cu rapoartele oficiale ale Statului Major General al Ucrainei.

La aceeași dată, Kievul estima că armata rusă a pierdut aproximativ 1.274.990 de militari (o cifră care cumulează soldații uciși, răniți, dispăruți și capturați).

De cealaltă parte, Rusia a impus o tăcere strictă asupra costului uman al războiului. Au trecut mai bine de trei ani de când Moscova a publicat ultimele cifre oficiale, chiar și acelea fiind considerate de experți ca fiind puternic minimalizate.

O rată uriașă de mortalitate

Un detaliu sumbru evidențiat de președintele Zelenski este schimbarea dramatică a raportului dintre morți și răniți pe frontul rusesc.

Potrivit liderului ucrainean, din totalul pierderilor înregistrate de Rusia, 62% reprezintă soldați uciși, iar doar 38% sunt răniți.

„S-a înregistrat o schimbare în raportul dintre morți și răniți în rândul forțelor ruse: din 100% din pierderi, 62% sunt uciși și 38% sunt răniți”, a declarat Volodimir Zelenski.

Această rată ridicată a mortalității vine în contextul în care analiștii occidentali au catalogat 2025 drept cel mai dur an al conflictului.

Estimările arată că Rusia a suferit peste 400.000 de pierderi (morți, răniți, dispăruți) anul trecut, depășind probabil numărul total de victime înregistrate în perioada 2022-2024.

Pe plan independent, publicația rusă Mediazona, în colaborare cu BBC News Russian, a reușit să confirme nominal identitățile a peste 200.000 de militari ruși uciși în Ucraina, conform datelor centralizate până la 2 martie.

Costul uman plătit de Ucraina

Deși atenția a fost concentrată pe pierderile adversarului, cifrele reflectă o realitate dură și pentru armata ucraineană.

Într-un interviu acordat France TV pe 4 februarie, președintele Zelenski a declarat că cel puțin 55.000 de soldați ucraineni și-au pierdut viața pe câmpul de luptă de la începutul invaziei.

În paralel, un raport independent publicat în ianuarie 2026 de organizația americană CSIS (Center for Strategic and International Studies) prezintă un bilanț mai amplu.

Conform CSIS, între februarie 2022 și decembrie 2025, Ucraina ar fi suferit între 500.000 și 600.000 de victime (morți și răniți), estimându-se că între 100.000 și 140.000 de militari au fost uciși în acțiune.