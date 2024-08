Imaginile, filmate de un pilot al Forțelor Aerospațiale Ruse (VKS), au fost distribuie, pe Telegram, de corespondentul militar rus Kiril Fiodorov, care conduce blogul prorăzboi War, History and Guns.

„Înregistrare video arhivată a unui pilot VKS, la câteva secunde după ejectare, scoțând din buzunar un dispozitiv are capacități multimedia avansate”. a scris Fiodorov, care are peste jumătate de milion de abonați.

Bloggerul militar nu a dezvăluit ce avion a fost doborât, când sau unde a fost filmat videoclipul. Pilotul a supraviețuit: „Este viu, în siguranță, un vultur care se pregătește să «lucreze» asupra ucrainenilor!”.

Newsweek a contactat Ministerul rus al Apărării pentru comentarii prin e-mail, dar nu a primit niciun răspuns.

Videoclipul a fost distribuit, pe X, de Anton Gherașcenko, fost consilier al ministrului ucrainean interne al Ucrainei.

A video appeared online of a Russian pilot who was shot down but managed to eject. He filmed his and his aircraft's fall on his phone.



As the ejection occurred above the clouds and at a considerable altitude, it could either be the pilot of a Su-30/Su-35 fighter or a Su-34… pic.twitter.com/dwYpgLUlmI