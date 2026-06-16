Patru finale mondiale și un vis împlinit la Napoli

Cu aproape 30 de ani de experiență în domeniu, Cristian Meleacă a ajuns pentru al patrulea an consecutiv în finala mondială. Sub îndrumarea mentorului său, Eugen Pocian, acesta a participat la numeroase concursuri internaționale, care au culminat cu succesul de la Napoli. Categoria „Pizza & Vino”, introdusă recent, pune la încercare abilitățile concurenților de a combina perfect o pizza cu un vin ales de organizatori.

„În ultimii patru ani ne-am pregătit constant pentru această competiție. Este a patra finală de campionat mondial la care participăm, dar până să ajungi acolo trebuie să treci prin numeroase concursuri și etape de calificare. Categoria aceasta, Pizza & Vino, este cel mai dificil concurs din competiție”, a declarat Eugen Pocian.

Rețeta câștigătoare: ingrediente atent alese și un pairing perfect

Provocarea principală a fost armonizarea unui vin rosé din regiunea Campania cu o pizza care să evidențieze calitățile băuturii. Cristian Meleacă, împreună cu echipa sa, a decis să pregătească o rețetă simplă, dar rafinată, ținând cont de recomandările somelierului. „Categoria aceasta se bazează pe echilibrul dintre pizza și vin. Contează tehnica, dar cel mai important este să reușești să le îmbini perfect, într-un echilibru armonios”, a explicat Cristian Meleacă.

Pentru aluat, s-a folosit o maturare directă de 24 de ore, cu hidratare de 68%. În locul clasicului sos de roșii, baza a fost un bisque de gambieri (creveți), combinată cu roșii datterini galbene și completată, după coacere, cu stracciatella, fileuri de anșoa Cantabrico și coajă rasă de lămâie de Sorrento.

Concurenții și-au adus propriile ingrediente, cu excepția făinii oferite de organizatori, iar Cristian Meleacă a transportat sosul de creveți din România în condiții speciale. Preparat în țară și congelat, acesta a fost păstrat într-o cutie termică până la Napoli, ceea ce a demonstrat un efort remarcabil pentru asigurarea calității.

Cristian Meleacă, printre cei mai buni pizzari din lume

Pe lângă succesul de la  „Pizza & Vino”, Meleacă a participat și în alte categorii, inclusiv „Pizza de sezon” și „Pizza STG – Specialitate Tradițională Garantată”, considerată cea mai importantă secțiune a campionatului. De asemenea, a concurat alături de Naționala României în proba pe națiuni.

Originar din Oradea, Meleacă a început să prepare pizza în 1999, imediat după absolvirea școlii. La 45 de ani, acesta a reușit să își consolideze poziția printre cei mai buni pizzari din lume. „Fiind un rosé, ne-am gândit că merge foarte bine cu peștele”, a spus Meleacă, explicând procesul de creație din competiție.

Competiția care reunește elita mondială a pizzarilor

Pe lângă succesul lui Cristian Meleacă, mentorul său, Eugen Pocian, a fost onorat cu titlul de „Ambasador de Excelență” pentru promovarea pizzei napoletane și a gastronomiei italiene în afara Italiei. În calitate de brand ambasador al Asociației Pizzerilor Napoletani pentru România, Pocian a contribuit semnificativ la dezvoltarea acestui domeniu.

Campionatul Mondial al Pizzaiolo, ajuns la ediția a 23-a, este singura competiție internațională de acest tip desfășurată la Napoli, orașul în care meșteșugul preparării pizzei este inclus în patrimoniul cultural imaterial UNESCO. Evenimentul de la Mostra dOltremare a reunit participanți din întreaga lume, care au concurat în 14 categorii, punând accent pe tradiție, tehnică, inovație și creativitate.

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