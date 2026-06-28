Cazare de la 20 de euro pe noapte

Este vorba despre Sutomore, stațiune aflată pe coasta Muntenegrului, care atrage turiști prin prețuri mai mici decât în multe alte destinații de la Adriatică. Potrivit datelor citate de Blic, apartamentele din Sutomore pot fi găsite de la 20 de euro pe noapte. Prețul depinde de perioada aleasă, de apropierea față de plajă și de facilitățile oferite de unitatea de cazare.

Chiar și așa, stațiunea rămâne competitivă față de alte locuri populare de pe litoralul Muntenegrului și din regiune. În plin sezon, când cererea turistică este în creștere, Sutomore continuă să fie prezentată drept o variantă mai accesibilă pentru cei care vor o vacanță la mare fără costuri foarte mari.

Prețurile mici nu înseamnă că toate ofertele sunt la același nivel. Ca în orice stațiune, cazările mai apropiate de plajă sau cele cu facilități mai bune pot costa mai mult, însă pragul de 20 de euro pe noapte rămâne principalul argument pentru turiștii atenți la buget.

Cafea la 1,5 euro și mic-dejun de la 4 euro

Nici cheltuielile zilnice nu sunt foarte mari, potrivit sursei citate. În cafenelele și restaurantele din Sutomore, cafeaua costă în jur de 1,5 euro, iar micul-dejun poate fi găsit de la 4 euro. Aceste prețuri contribuie la imaginea stațiunii ca destinație de vacanță accesibilă. Pentru turiști, costurile de zi cu zi contează la fel de mult ca prețul cazării, mai ales când vacanța durează mai multe zile și include mese în oraș, cafea, băuturi sau servicii pe plajă.

Restauratorii locali spun că încearcă să mențină un echilibru între prețuri și numărul mare de turiști, pentru a atrage cât mai mulți oaspeți în sezon.

Cât costă șezlongurile pe plajă

Pe plajele din Sutomore, prețurile pentru închirierea șezlongurilor variază între 10 și 15 euro. Costul depinde de locație și de serviciile oferite de barurile sau localurile de pe plajă. Comparativ cu alte stațiuni de la mare, aceste tarife sunt considerate încă accesibile pentru sezonul de vârf, scrie Blic.

Pentru turiștii care își calculează atent bugetul, diferențele pot fi importante. Un sejur la mare nu înseamnă doar cazare, ci și mâncare, băuturi, transport local, plajă și alte cheltuieli mici care, adunate, pot dubla costul vacanței.

De ce atrage Sutomore turiștii

Sutomore se impune în acest sezon ca una dintre destinațiile mai ieftine de pe coasta Muntenegrului. Stațiunea este căutată mai ales de turiștii care vor mare, plajă și servicii de bază la prețuri mai mici decât în alte locuri de pe Adriatică. Blic notează că, deși prețurile se schimbă în funcție de dată, locație și tipul serviciilor, costul total al unei vacanțe în Sutomore rămâne mai redus decât în multe alte destinații de la Marea Adriatică.

Această combinație face ca stațiunea să fie atractivă pentru turiștii care caută un echilibru între preț și calitatea vacanței, fără să meargă în cele mai scumpe zone de litoral.

Sutomore nu este prezentată ca o destinație de lux, ci ca o opțiune practică pentru cei care vor să ajungă la Marea Adriatică fără costuri mari. Cazarea de la 20 de euro pe noapte, cafeaua la 1,5 euro, micul-dejun de la 4 euro și șezlongurile între 10 și 15 euro sunt principalele argumente.

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