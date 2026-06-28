Cine are o mamă greu de convins când vine vorba de plecat de acasă știe exact despre ce vorbește Claudia Pătrășcanu! Artista trăiește probabil cea mai emoționantă vacanță de până acum, în Antalya, și asta nu doar pentru că locul e superb, ci și pentru că negocierile cu mama ei s-au soldat cu succes. După zeci de ani de insistențe, cântăreața a convins-o pe mama ei să își facă bagajele și să decoleze toți 4 spre Turcia.

Claudia Pătrășcanu – vacanță Turcia (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Claudia Pătrășcanu: „Este pentru prima dată când bunica pleacă în vacanță cu nepoții ei”

Claudia s-a întors în Turcia, o destinație de care s-a îndrăgostit iremediabil în urmă cu patru ani. Peisajul este completat de cele mai dragi chipuri din viața ei: băieții săi și bunica lor.

„Am revenit într-un loc pe care l-am iubit din prima clipă în care am ajuns aici, în Antalya, cu 4 ani în urmă. Dar de data aceasta, bucuria este și mai mare, pentru că sunt aici, acum, alături de copiii mei și de mama, pe care îmi doream de mult timp să o aduc în această vacanță.
Este pentru prima dată când bunica pleacă în vacanță cu nepoții ei, iar pentru mine, acest moment înseamnă mai mult decât o simplă călătorie. Este o amintire pe care o vom păstra în suflet pentru totdeauna, dar și în albumul nostru”, a mărturisit artista.

„Șefa” a intrat în ritm!

Pentru artistă, momentele la plajă, la un pahar de vorbă și printre hohotele de râs ale copiilor înseamnă mult mai mult decât un simplu concediu. Iar vestea bună este că planul ei a funcționat de minune! Deși greu de urnit, mama Claudiei a început deja să guste din farmecul vacanțelor la resort.

„Am convins-o după zeci de ani să vină într-o vacanță cu noi… iar acum începe să-i placă! MAMA (șefa)”, a mai adăugat vedeta.

Foto: Facebook

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Viva.ro
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Unica.ro
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
GSP.RO
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
GSP.RO
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
Parteneri
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
Libertateapentrufemei.ro
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

Ceartă între PNL și PSD din cauza „scenariului Constantin Toma”: „Singurul sfat pe care i l-aș da ar fi să se gândească de două ori înainte să accepte”
Politică 27 iun.
Ceartă între PNL și PSD din cauza „scenariului Constantin Toma”: „Singurul sfat pe care i l-aș da ar fi să se gândească de două ori înainte să accepte”
PSD anunță că are programul de guvernare gata și pune presiune cu varianta Grindeanu premier. Victor Negrescu: „Nu acceptăm austeritatea dreptei!”
Politică 27 iun.
PSD anunță că are programul de guvernare gata și pune presiune cu varianta Grindeanu premier. Victor Negrescu: „Nu acceptăm austeritatea dreptei!”
Parteneri
Obiceiul de la duș asupra căruia oncologii trag un semnal de alarmă: produsele cu risc crescut de cancer
Adevarul.ro
Obiceiul de la duș asupra căruia oncologii trag un semnal de alarmă: produsele cu risc crescut de cancer
Dembele de Bănie! Cine este, de fapt, Heri Tavares: analiza noului jucător ofensiv al Universităţii Craiova, printre cei mai prolifici fotbalişti din prima ligă israeliană
Fanatik.ro
Dembele de Bănie! Cine este, de fapt, Heri Tavares: analiza noului jucător ofensiv al Universităţii Craiova, printre cei mai prolifici fotbalişti din prima ligă israeliană
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Imagini cu Claudia Pătrășcanu alături de mama ei în Turcia: „Am convins-o după zeci de ani”
Stiri Mondene 13:52
Imagini cu Claudia Pătrășcanu alături de mama ei în Turcia: „Am convins-o după zeci de ani”
Cum arată acum Dominic, fiul cel mare al Antoniei și al lui Alex Velea. Schimbarea de look a adolescentului a stârnit controverse
Stiri Mondene 13:13
Cum arată acum Dominic, fiul cel mare al Antoniei și al lui Alex Velea. Schimbarea de look a adolescentului a stârnit controverse
Parteneri
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
TVMania.ro
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Filmul capturării traficantului din Bistriţa. Gestul făcut de bărbat când a observat drona mascaţilor
ObservatorNews.ro
Filmul capturării traficantului din Bistriţa. Gestul făcut de bărbat când a observat drona mascaţilor
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
GSP.ro
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Parteneri
Claudiu Manda desființează PNL: Nu plecați de la guvernare nici cu apă fiartă!
Mediafax.ro
Claudiu Manda desființează PNL: Nu plecați de la guvernare nici cu apă fiartă!
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
A fost emis RO-Alert în România! Incendiu puternic în Portul Agigea
Redactia.ro
A fost emis RO-Alert în România! Incendiu puternic în Portul Agigea
BREAKING NEWS Avion făcut bucăți, după ce a lovit cel mai înalt zgârie-nori din Beijing! Câte persoane erau la bord
KanalD.ro
BREAKING NEWS Avion făcut bucăți, după ce a lovit cel mai înalt zgârie-nori din Beijing! Câte persoane erau la bord

Politic

Alexandru Rogobete îl acuză pe Ilie Bolojan că a blocat posturile din spitale și peste 2.000 de medici au ajuns șomeri: „Domnule Bolojan, opriți-vă. Lăsați România să meargă înainte”
Politică 12:36
Alexandru Rogobete îl acuză pe Ilie Bolojan că a blocat posturile din spitale și peste 2.000 de medici au ajuns șomeri: „Domnule Bolojan, opriți-vă. Lăsați România să meargă înainte”
Ceartă între PNL și PSD din cauza „scenariului Constantin Toma”: „Singurul sfat pe care i l-aș da ar fi să se gândească de două ori înainte să accepte”
Politică 27 iun.
Ceartă între PNL și PSD din cauza „scenariului Constantin Toma”: „Singurul sfat pe care i l-aș da ar fi să se gândească de două ori înainte să accepte”
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Scene revoltătoare în fotbalul românesc. Team-managerul a sărit să bată un fotbalist de la propria echipă. Prima reacție a jucătorului
Fanatik.ro
Scene revoltătoare în fotbalul românesc. Team-managerul a sărit să bată un fotbalist de la propria echipă. Prima reacție a jucătorului
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație