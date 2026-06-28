Cine are o mamă greu de convins când vine vorba de plecat de acasă știe exact despre ce vorbește Claudia Pătrășcanu! Artista trăiește probabil cea mai emoționantă vacanță de până acum, în Antalya, și asta nu doar pentru că locul e superb, ci și pentru că negocierile cu mama ei s-au soldat cu succes. După zeci de ani de insistențe, cântăreața a convins-o pe mama ei să își facă bagajele și să decoleze toți 4 spre Turcia.

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Claudia Pătrășcanu: „Este pentru prima dată când bunica pleacă în vacanță cu nepoții ei”

Claudia s-a întors în Turcia, o destinație de care s-a îndrăgostit iremediabil în urmă cu patru ani. Peisajul este completat de cele mai dragi chipuri din viața ei: băieții săi și bunica lor.

„Am revenit într-un loc pe care l-am iubit din prima clipă în care am ajuns aici, în Antalya, cu 4 ani în urmă. Dar de data aceasta, bucuria este și mai mare, pentru că sunt aici, acum, alături de copiii mei și de mama, pe care îmi doream de mult timp să o aduc în această vacanță.

Este pentru prima dată când bunica pleacă în vacanță cu nepoții ei, iar pentru mine, acest moment înseamnă mai mult decât o simplă călătorie. Este o amintire pe care o vom păstra în suflet pentru totdeauna, dar și în albumul nostru”, a mărturisit artista.

„Șefa” a intrat în ritm!

Pentru artistă, momentele la plajă, la un pahar de vorbă și printre hohotele de râs ale copiilor înseamnă mult mai mult decât un simplu concediu. Iar vestea bună este că planul ei a funcționat de minune! Deși greu de urnit, mama Claudiei a început deja să guste din farmecul vacanțelor la resort.

„Am convins-o după zeci de ani să vină într-o vacanță cu noi… iar acum începe să-i placă! MAMA (șefa)”, a mai adăugat vedeta.

Foto: Facebook

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